Ярославль, 3 марта, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Экспертный совет при уполномоченном по правам ребенка Ярославской области постановил разработать программу по профилактике суицидов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 марта в аппарате детского омбудсмена.

Yarregion.ru Заседание экспертного совета

В 2016 году отмечено увеличение случаев детского суицида в регионе. Так, в минувшем году зарегистрировано четыре случая совершения детьми суицида с летальным исходом и десять попыток. В 2015 погиб один ребенок и было 13 попыток суицида. На заседании экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка Ярославской области обсудили проблемы профилактики суицидов, оказания психологической и психиатрической помощи несовершеннолетним.

В ходе обсуждения данного вопроса члены совета предложили в случае установления вины законных представителей детей, совершивших суицид, привлекать их к ответственности. Кроме того, было принято решение о разработке программы по профилактике и пресечению суицидов среди несовершеннолетних. В дальнейшем ее передадут в образовательные учреждения области.

«До сих пор остается открытым вопрос, какую цель преследуют те, кто подталкивает наших детей к пропасти, вовлекая их в страшные театральные постановки с собственной смертью. Возможно, это больные люди, испытывающие удовлетворение от собственной власти над неокрепшими детскими умами и сердцами; возможно, это целенаправленный план по уничтожению нашей нации как оплота нравственной силы и духовности. Организаторов и разработчиков сайтов зачастую установить невозможно, поскольку место нахождения их за территорией Российской Федерации. Предстоит кропотливая работа по ликвидации информационных атак на психику молодого поколения нашей страны посредством объединения всех систем и структур, призванных защищать права, свободы и интересы детей, в том числе спецслужб», — сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.