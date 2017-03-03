Ереван, 3 марта, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Армения является для России стратегическим партнером, заявил на встрече с президентом республики Сержем Саргсяном в Ереване 3 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин.

President.am Серж Саргсян и Вячеслав Володин на встрече в Ереване

По его словам, российско-армянские отношения динамично развиваются во всех направлениях, в том числе в рамках парламентского взаимодействия и сотрудничества в международных организациях, таких как МПА СНГ и ПА ОДКБ.

Володин отметил, что «это первый парламентский визит» в Армению для Госдумы VII созыва, избранной 18 сентября 2016 года. При этом спикер нижней палаты российского парламента заверил, что парламентское взаимодействие планируется развивать «не только по форме, но и по содержанию».

«Мы исходим из того, что парламентская дипломатия должна подкреплять решения наших президентов, обеспечивать законодательное сопровождение», — заявил Володин. Серж Саргсян поздравил Володина с избранием на пост спикера Госдумы.

«Уверен, что ваш большой опыт государственной деятельности принесет весомый вклад в развитие российско-армянских отношений», — сказал президент Армении.

Он также выразил надежду на то, что визит парламентариев «даст хороший импульс развитию наших отношений». «Ровно через месяц мы будем отмечать 25-летие установление дипломатических отношений между Россией и республикой Армения. Есть очень хорошие возможности подвести итоги, дать оценку состоянию отношений и наметить ориентиры на будущее», — заключил Саргсян.

Вячеслав Володин пребывает сегодня во главе делегации Госдумы с однодневным официальном визитом в столице Армении — Ереване. В состав делегации включены председатели трех комитетов Госдумы — по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов, а также руководители законодательных органов власти регионов — председатель Государственного Совета республики Крым Владимир Константинов и председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов.