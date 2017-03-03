Ярославль, 3 марта, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Пошехонский районный суд обязал местные власти в течении полутора лет построить дорогу до деревни Большие Городища, где про проживают 12 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Пошехонского района провела проверку по обращению одного из жителей деревни Большие Городища Пошехонского района об отсутствии какой-либо автомобильной дороги, ведущей в деревню. Установлено, что в деревне Большие Городища Белосельского сельского поселения Пошехонского района официально проживает 12 человек. Какие-либо объекты социальной инфраструктуры в деревне отсутствуют. Ближайший магазин находится за несколько километров в деревне Тайбузино. Однако добраться до нее, а также к каким-либо иным населенным пунктам невозможно: в перечне местных дорог дорога в деревню отсутствует.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, на протяжении десятилетий жители использовали дорогу, проходящую мимо деревни и предназначенную для обслуживания магистрального газопровода «СРТО — Торжок», которая находится в собственности ПАО «Газпром». В 2015 году собственник в целях обеспечения безопасности запретил проезд по дороге посторонних лиц, в том числе под угрозой оказался доступ в деревню автомобилей скорой помощи и экстренных служб. Переписка жителей деревни с органами местного самоуправления района и поселения результатов не дала.

По результатам проверки прокурор Пошехонского района направил в районный суд иск к администрациям Пошехонского муниципального района и Белосельского сельского поселения о возложении обязанности на разработку проекта и строительство автодороги. Судом установлен срок исполнения решения в течении полутора лет со дня его вступления в законную силу.