Новочеркасск, Ростовская область, 3 марта, 2017, 14:16 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Патриарший собор в Новочеркасске

В Ростовской области более 2 тыс. новочеркассцев (население Новочеркасска на сегодняшний день превышает 170,2 тыс. человек) подписали петицию с просьбой об отставке мэра столицы донского и мирового казачества. Владимир Киргинцев, по мнению горожан, утратил доверие граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, в обращении к главе российского государства Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву приведены примеры неудовлетворительной работы градоначальника.

Жители Новочеркасска отметили, что с тех пор, как Владимир Киргинцев занял кабинет мэра, в городе ничего не изменилось. При этом в период выборной агитации он обещал горожанам навести порядок в сфере ЖКХ, решить экологические проблемы, асфальтировать дороги, заботиться о детях и здоровье населения, обеспечивать общественный в городе, а также решительно бороться «с родством, кумовством и разгильдяйством».

«Недоверие к нему и его окружению со стороны горожан и бизнес-сообщества достигло крайней степени», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Новочеркасске предоставили детям-сиротам неблагоустроенное и некачественное жилье. Это вызвало волну негодования горожан. В отношении чиновников, причастных к покупке квартир, было заведено уголовное дело. В частности, под суд отправят бывшего директора департамент строительства и городского развития города. Геннадий Зацепилов, как считают следователи, причинил ущерб бюджету города более чем на 24,5 млн рублей.

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Ещё один скандал был связан с исторической брусчаткой на площади Ермака. Согласно архивным данным, первые камни брусчатки закладывал основатель Новочеркасска — донской «вихорь-атаман» Матвей Платов. Камень на территории перед Патриаршим Вознесенским войсковым всеказачьим собором просто закатали в асфальт. Позже стражи правосудия пришли к выводу, что сохранность объекта администрацией Новочеркасска надлежащим образом не обеспечена, а Ростовский областной суд вынес решение, согласно которому брусчатка должна быть восстановлена на площади 201,3 кв. метров.

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