Вильнюс, 3 марта, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Военная тематика в Литве по-прежнему остаётся в центре внимания. И не столько из-за заявлений политиков о необходимости формирования «кулака НАТО», сколько из-за действительных информационных поводов — прибытия тяжёлой военной техники, визитах высокопоставленных чинов НАТО или военных учений, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 марта.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

На этой неделе Литву с рабочим визитом посетили министр обороны Чехии Мартин Стропницкий и командующий армией Чехии генерал Джозеф Беквар. Цель их визита — навестить чешских военнослужащих, которые принимают участие в учениях вместе с литовскими военными.

На полигоне в Пабраде, где оборудован тренировочный комплекс армии Литвы «Битва в городе», литовские и чешские солдаты устроили показательное выступление по навыкам ведения боевых действий в городских условиях.

Около 150 чешских военнослужащих, как ротационные силы НАТО, в Литву на учения прибыли в начале января. Их постоянное место дислокации — Клайпеда. Несмотря на короткий срок и малочисленную группу, чешские солдаты уже успели оскандалиться — в нетрезвом виде пытались пройти в местный ночной клуб, устроили драку с охраной и полицией. Последним пришлось пустить в ход электрошокеры.

Основу чешских ротационных сил составляют военные 1-ой пехотной роты 74-ого моторизированного батальона, постоянным местом дислокации которых является город Бучовице.

В целом, с весны 2014 года, когда НАТО стал наращивать своё присутствие в Прибалтике, в Литве дислоцируются ротационные силы США, также по несколько месяцев в Литве тренировались военные Бельгии, Дании, Польши, Люксембурга, Португалии, Венгрии и Германии. Тем временем государственный совет по обороне, возглавляемый президентом Литвы Далей Грибаускайте, на этой неделе (28 февраля — 3 марта) рассмотрел приоритеты развития системы обороны, укрепление сухопутных и воздушных сил.

По словам президента, «учитывая геополитическую ситуацию, постоянно возникающие угрозы для безопасности и принятые страною международные обязательства перед НАТО, Литва должна и дальше последовательно укреплять оборону страны». Государственный совет по обороне решил предложить в 2018 году выделять системе обороны дополнительное финансирование, которое превышало бы 2% от ВВП страны.

Государственный совет по обороне также одобрил решение увеличить в следующем, 2018 году, число военнослужащих в Литве, обеспечить их современным вооружением и оборудованием. И ускорить формирование моторизированной пехотной бригады «Жемайтия» до 2019 года. Также в 2018 году силам НАТО должна быть гарантирована поддержка принимающей страны. Напомним, Литва уже отказалась от уголовного преследования как американских, так и немецких военнослужащих, в случае совершения ими преступлений.

Решено укрепить воздушные силы Литвы, ускорить процесс обеспечения сухопутных войск тяжелой техникой, гарантировать способность военных воздушных сил выполнять задания в мирный период — поисково-спасательные операции и транспортирование по воздуху.

И сразу же после этого, 1 марта, министр обороны Раймундас Кароблис и командующий армией Литвы генерал лейтенант Йонас Витаутас Жукас встретились с прибывшим в Вильнюс командующим силами США в Европе генералом лейтенантом Беном Ходжесом.

«Действуя вместе с США и уже прибывшими силами группы батальона передовых сил НАТО, мы стремимся быть готовыми отразить возможные угрозы для нашей страны. Мы будем и дальше повышать свои оборонные способности и будем работать с союзниками, развивая меры обеспечения безопасности, чего требует ситуация в сфере безопасности в регионе», — говорил Кароблис.

«Взгляд США на поддержку союзникам достоин уважения и является примером для подражания», — говорил в свою очередь командующий армией Литвы.

Генерал Ходжес похвалил Литву за созданные «прекрасные условия» для дислокации в Литве боевой группы батальона передовых сил НАТО. «Вы подаете прекрасный пример», — сказал Ходжес, подчеркнув, что батальон в Литве был дислоцирован за семь месяцев со дня принятия решения в Варшаве.

На встрече генералы обсудили совместную боевую подготовку военнослужащих Литвы, США и других дислоцированных в Литве сил союзников, а также международные учения, которые пройдут в этом году.

После встречи в Вильнюсе генерал Ходжес вместе с командующим сухопутными войсками армии Литвы генералом бригады Вальдемарасом Рупшисом отправились в Руклу (Йонавский район), где встретились с руководством дислоцированного в Литве батальона, литовскими военнослужащими и военнослужащими ротационных сил США, участвующими в совместных учениях.

В Литве американские военнослужащие вместе с литовскими военнослужащими тренируются, как часть операции США «Атлантическая решимость» в странах Прибалтики и Восточной Европе. Эту операцию США начали проводить в 2014 году. На данный момент в Литве вместе с литовскими военными тренируются более 120 американских военных из 1-ого батальона 68-ого тяжелого пехотного полка 3-ей бригады 4-ой дивизии Сухопутных войск. Новая смена ротационных сил США привезла с собой 10 танков M1A2 Abrams, 5 пехотных боевых машин M2A3 Bradley и другую технику.

Тем временем в Литву уже прибыла основная немецкая военная техника, предназначенная для боевой группы батальона передовых сил НАТО. Среди техники — 20 пехотных боевых машин Marder, инженерный танк Dachs, бронированная машина Bergepanzer для ремонта и эвакуации. Также в Литву доставлены пять танков Leopard2 и бронированный мостоукладчик Biber.

Основную часть дислоцированного в Рукле батальона составят военнослужащие Германии, также эта страна будет руководить батальоном. Большая часть немецких военнослужащих прибывает из 12-ой механизированной пехотной бригады 122-ого механизированного пехотного батальона Германии. Сейчас в Литву прибыло большинство из 450 военнослужащих Германии, все бельгийские военнослужащие, часть нидерландских военнослужащих. Основные силы Нидерландов приедут в марте, а Норвегии — в мае.

В 2016 году в батальоне передовых сил НАТО в Литве будут служить военнослужащие Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем году — военнослужащие из Хорватии и Франции. Всего в батальоне будут служить около 1200 военных.

Дислоцируемая в Литве боевая группа батальона сил НАТО будет состоять из штаба и роты штаба, роты обеспечения, трех-четырех военных рот и различных единиц боевой поддержки. Боевая группа батальона при надобности, например, в случае угрозы или во время учений, может получать подкрепление. Подкрепление планируется и этим летом, когда предусмотрен интенсивный цикл учений. Планируется, что в Литву дополнительно прибудет подразделение артиллерии, воздушной обороны, инженерные подразделения.