Санкт-Петербург, 5 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. В России ширится забастовочное движение, которое приобретает все более политический характер. До 20 февраля 1917 года включительно по 18 губерниям России есть сведения (по данным Департамента полиции) о 158 забастовках с 202 969 бастовавшими рабочими. Из них 136 784 человека в 103 стачках бастовали по политическим мотивам. Число политических стачек растет: если в январе 1917 года их насчитывалось чуть менее 60% от общего количества стачек, то в феврале политическими были уже около 70%. Экономические требования рабочих всё чаще удовлетворяются администрацией заводов и фабрик. По сведениям фабрично-заводской инспекции, в феврале 1917 года 12 экономических стачек с 6390 рабочими окончились полным удовлетворением требований стачечников, 23 с 9789 рабочими — частичным удовлетворением требований и только 16 с 3881 рабочим — отказом от требований.

Товарный паровоз, выпущенный на заводе в 1917 году

20 февраля в Москве снова забастовали рабочие завода «Динамо» (12 500 человек).

20 февраля в Петрограде забастовало 1200 рабочих Российской бумагопрядильной мануфактуры, 1680 рабочих механической и котельной мастерских Путиловского завода, 1486 человек судостроительной верфи.

Рабочие завода в шрапнельно-оборочной мастерской

20 февраля по отделениям Путиловского завода прошли митинги, к протестам присоединились ещё 4 мастерские. Администрация завода согласилась пойти на частичные уступки: повысить зарплату на 20% при условии «немедленно приступить к работе». Делегаты рабочих просили согласия администрации приступить к работе со следующего дня. Администрация ответила отказом, настаивая на полном и немедленном прекращении забастовок.

Для подавления забастовок на ижевских заводах прибыли армейские части. Лидеров рабочих брали под арест, отправляли в тюрьмы или на фронт. В Ижевске закрыли увеселительные заведения, такие как цирк и кинематографы.

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Россия семимильными шагами двигалась к финансовому банкротству. С начала войны до 20 февраля 1917 года на расходы, связанные с войной, было потрачено 29 626,9 млн рублей, что втрое превышало обычные доходы казны за это время. Военные кредиты росли. Только за последние четыре месяца 1916 г. они превысили 6 миллионов.

Плакат, пропагандирующий военный заем, 1916

На заседании Госдумы принимается запрос имперскому правительству о том, какие предполагается принять меры для устранения условий непрекращающегося расстройства транспорта и для обеспечения снабжения армии и страны продовольствием, топливом и сырьём.

О критическом положении транспортных коммуникаций в эти дни пишет Николай II своей жене в письме от 25 февраля:

«Последние снежные бури, окончившиеся вчера, по всем нашим юго-западным ж.-д. линиям поставили армии в критическое положение. Если движение поездов не возобновится тотчас же, то через 3—4 дня в войсках наступит настоящий голод. Ужасно!»