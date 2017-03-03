Нижний Новгород, 3 марта, 2017, 14:09 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде произошло массовое отравление студентов Нижегородской духовной семинарии. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, по факту отравления организована доследственная проверка.

Андрей Репин ИА REGNUM Часовня

Всего пострадало 25 человек, все они являются совершеннолетними. В настоящее время все отравившиеся находятся в больнице.

У пострадавших выявлен РНК норовируса. Всем им поставлен диагноз «острая кишечная инфекция».

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, 26 февраля студенты Нижегородской духовной семинарии почувствовали недомогание. На следующий день у них были выявлены признаки пищевого отравления.