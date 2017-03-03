Москва, 3 марта, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам 3 марта, что ситуация с контактами посла России в США Сергея Кисляка напоминает «времена маккартизма» и «охоту на ведьм».

Сенатор Джозеф МакКарти, начавший преследования «левых» в США

По его словам, послу РФ в Вашингтоне вменяется то, что он «общался с американскими политиками, которые находились в оппозиции к администрации Обамы». По сути, это и есть все обвинения.

«Могу только сослаться на цитату, которую сегодня распространили СМИ: все это очень похоже на охоту на ведьм или на времена маккартизма, которые, мы думали, давно в США как в цивилизованной стране миновали», — сказал Лавров.

Он напомнил, что послы назначаются ради того, чтобы поддерживать отношения с соответствующим государством, а эти отношения поддерживаются «в виде встреч, бесед, контактов как с официальными представителями исполнительной власти, так и с парламентариями, общественными деятелями». Эту практику никто никогда не оспаривал.

Ранее в США Сешнса обвинили в «связях с Россией» в ходе предвыборной кампании Трампа. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что дважды — летом и осенью 2016 года — будущий генпрокурор США встречался с послом России Сергеем Кисляком.

В Палате представителей Сешнса обвиняют в том, что во время утверждения его кандидатуры на пост главы Минюста и генпрокурора в Конгрессе он промолчал о таких контактах — а в тот момент он находился под присягой. Отставки Сешнса потребовала лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси.

Из-за обвинений в утаивании контактов с Сергеем Кисляком ранее был вынужден покинуть свой пост советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Он якобы связывался с послом России в США и обсуждал санкции, введенные перед уходом из Белого дома Бараком Обамой.