Вильнюс, 3 марта, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В Литве продолжает нарастать волна запугивания населения со стороны военных и политиков в связи с «вероятным нападением» на Литву России, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 марта. Как представители Министерства обороны Литвы, так и военные эксперты все громче говорят о значении сопротивления общества. В случае войны одной только регулярной армии было бы недостаточно, чтобы защититься, говорят в Литве на всех уровнях и уверяют, что похожей позиции придерживается и НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опасность

Сегодня в Вильнюсе в стенах парламента проходит специальная конференция под названием «Повышение устойчивости общества на фоне гибридных угроз в Балтийском регионе». Один из организаторов конференции, полковник в запасе, глава Фонда поддержки обороны Вайдотас Малинёнис. Он подчеркивает, что цель конференции — информировать общество не только о возможных угрозах, но и подчеркнуть, что «каждый гражданин может и обязан внести свой вклад в безопасность своей страны».

«Главная тема конференции — ухудшающаяся среда безопасности, заставляющая искать способы, как обратить внимание литовского общества, политических партий, правительственных и неправительственных организаций, зарубежных партнеров, союзников по НАТО и ЕС на безопасность стан Балтийского региона. Фонд поддержки обороны на конференции привлечет общество, политиков и неправительственных организаций к общему диалогу с экспертами в области безопасность из США, Соединенного Королевства, Швеции, Норвегии, Украины, Эстонии, Белоруссии, Нидерландов, Польши, Латвии и Литвы», — заявил Малинёнис.

По его словам, общественная безопасность — в интересах самого общества, а «апатичный взгляд граждан на безопасность опасен так же, как опасна паника». «С 2014 года ситуация в сфере безопасности в мире ухудшается. Российское общество мобилизовано для любого оправдания насилия, как внутри страны, так и за рубежом. Поведение России становится все менее прогнозируемым, и это очень опасно», — говорит полковник в запасе.

По его словам, НАТО «демонстрируют большее стремление защитить демократические ценности во всем своем пространстве — не только с помощью слов, но и действий». Об этом, считает он, говорит дислокации батальона НАТО на территории Литвы. «Но важно не расслабляться и продолжать придерживаться этого направления», — подчёркивает Малинёнис.

«НАТО — самый успешный оборонный альянс за всю историю человечества. На сегодняшний день у Литвы нет более эффективного союзника, поэтому в интересах Литвы — сплотить союзников по НАТО для решения вопросов безопасности. Для Литвы это экзистенциональный вопрос», — добавил он. Но не только армии, представителям НАТО, но и гражданам стоит «осторожно оценивать действия не только России, но и Белоруссии».

«Белоруссии сейчас есть два выхода: остаться независимой или поддаться российскому режиму», — говорит глава литовского Фонда поддержки армии. По его словам, в интересах Литвы «нейтральность Белоруссии».

На сегодняшнюю конференцию прибыли публицист, автор регулярных статей и комментариев о якобы скорой «агрессии России» Эдвард Лукас, представитель Белорусского центра политических анализов и прогнозов Павел Усов, Гарри Каспаров, директор Пенсильванского университета Центра дипломатии и международных отношений Джозефа Байдена Майкл Карпентер и другие.