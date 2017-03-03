Сеул, 3 марта, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Южнокорейские программисты разработали приложение With Me, пользователи которого смогут побеседовать с трехмерным изображением близкого человека или родственника, а также сфотографироваться вместе с ним. Программу создали в основном для тех, чьи родные ушли из жизни, передает BBC.

Виктор Борисов-Мусатов. Призраки. 1903

Как пояснила автор проекта Ен Юн Лим, сотрудница компании Elrois, идея приложения пришла к ней после смерти бабушки. Женщина тяжело переживала утрату и решила, что другим людям в такой ситуации помогло бы общение с трехмерным аватаром близкого человека.

Для создания аватара пока предусматривается специальная кабинка, в которой человек долен пройти трехмерное сканирование. Однако специалисты Elrois, работающей в области 3D‑ и VR-технологий, предполагают, что в будущем для процедуры потребуется только смартфон.

Результатом сканирования является довольно реалистичная трехмерная модель человека в полный рост. При запуске приложения пользователь видит на экране аватара, который может повторять за ним движения. Как отмечают разработчики, в систему встроен искусственный интеллект, который позволяет побеседовать с виртуальным другом.

«Это не фейк. Просто настоящая реальность в голове человека. Это зависит от мнения человека на этот счет», — поясняют специалисты.

Программа находится в стадии разработки, точная дата ее релиза не сообщается. Неизвестно также, в каких странах появится приложение, а также каким образом будут создаваться аватары уже умерших людей.