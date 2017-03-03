Москва, 3 марта, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Обновлен перечень дорогостоящих автомобилей для повышенного обложения транспортным налогом за 2017 года. В соответствии с Налоговым кодексом РФ налог на автомобили средней стоимостью от 3 млн рублей рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов (от 1,1 до 3) в зависимости от года выпуска автомашины, сообщили в Федеральной налоговой службе.

Дорогие автомобили

В новый перечень включено более 900 марок и моделей автомобилей (в Перечне на 2016 год было 708 позиций). Расчет транспортного налога в соответствии с актуализированной информацией для физических лиц будет проводиться в 2018 году при рассылке налоговых уведомлений.

Напомним, повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога в отношении дорогостоящих автомобилей введены с 2014 года и зависят от года выпуска транспортного средства и его средней стоимости.