Москва, 3 марта, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Каждый год до 50 тыс. детей в России остаются без попечения родителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 марта заявила член Совета Федерации Елена Мизулина во время парламентских слушаний на тему «Обсуждение законопроекта о пересмотре положений Семейного кодекса Российской Федерации, связанных с отобранием ребенка»

Отобранный ребёнок

«Мы брали только официальные цифры о том, сколько детей в России в течение года признаются оставшимися без родительского попечения — это в пределах 50 тыс. каждый год. В день получается 159 детей, круглые сироты из них — 25», — заявила Мизулина.

По мнению сенатора, следует различать фактическое и юридическое отобрание детей: «Если мы будем судить об отобраниях ребёнка в России только по фактам отобрания в порядке статьи 77, то увидим, что будто на самом деле масштабов никаких и нет — в пределах 3−4 тыс. отбирается за 2014 и 2015 год. В 2015 году — 3444 ребенка были отобраны в соответствии со статьей 77».

При этом в статистике нет дифференциации между кровными семьями, приёмными, семьями усыновителей, родственников. «Всё уравнено. Я убеждена, что это не случайная вещь. Иначе, если это упущено, это очень большая ошибка. Каждый прекрасно знает, насколько важно подчёркивание кровно-родственных отношений», — подчеркнула она.

По данным родительских организаций, дети без родителей, как правило, остаются у родственников, поэтому на практике может оказаться, что органы попечительства «изымают «беспризорников» у их дедушек и бабушек», однако в настоящее время никакой статистики в России по этому вопросу просто не существует, указала сенатор.

«Остальные дети (за вычетом круглых сирот) — 134 каждый день, — это социальные сироты без акта отобрания. 134 ребенка — только в рамках такой формы изъятия, которая связана с признанием ребёнка оставшимся без попечительства родителей при живых родителях», — подчеркнула Мизулина.

«Масштабы фактического отобрания детей неизвестны сегодня. Мы знаем только о масштабах юридического отобрания. Что касается фактического, наиболее распространенной формы — присвоения статуса социальной сироты, более 90% социального сиротства, это не менее 40 тыс. детей ежегодно. Далее, признание ребёнка нуждающимся — в социальной реабилитации, медицинской помощи, государственной защите, нахождение ребёнка не при наличии непосредственной угрозы, а в обстановке, создающей угрозу для жизни и здоровья — это уже формулировка 121 статьи Семейного кодекса. И масштабы здесь тоже неизвестны», — заявила сенатор.

3 марта в Совете Федерации проходят парламентские слушания, в ходе которых участники обсуждают предложения по внесению изменений в положения Семейного кодекса РФ, связанные с изъятием ребенка из семьи. В слушаниях принимают участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, МВД РФ, Генпрокуратуры, Следственного комитета РФ и Верховного суда, а также научного сообщества.