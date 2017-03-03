Омск, 3 марта, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Омская область, пережившая многоснежную зиму, продолжает готовиться к весеннему паводку. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, на сегодняшний день, по предварительным прогнозам, в зону возможного подтопления весной 2017 года попадают 96 населенных пунктов региона.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

По данным ведомства, только в Омске насчитали более 250 мест возможного подтопления. Наибольшие опасения у специалистов вызывают территории, прилегающие к Омскому аэропорту, озеру Моховому, Окружной дороге, Красноярскому тракту, а также поселок Немецкий. В зоне риска находятся и населенные пункты Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского и Черлакского районов.

В МЧС уточнили, что подготовка к паводку ведется с осени 2016 года. Подготовлены стационарные пункты временного размещения (ПВР). Всего в Омской области создан 441 ПВР общей вместимостью 94 879 человек (в Омске — 41 ПВР общей вместимостью 8 050 человек).

В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) ИА REGNUM сообщили, что только с октября по январь в городе Омске выпало на 20% больше снега, чем за всю зиму прошлого года. Всего по состоянию на начало февраля сумма выпавших на территории Омской области осадков составила 95−153 мм (95−153% от нормы). В Омске — 152 мм (136% от нормы). Запасы воды в снежном покрове на 31 января составляли 150−260% от нормы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году регион серьезно пострадал в результате половодья. В зоне подтопления оказалось 150 населенных пунктов в 24 районах. Более 2,5 тыс. человек частично утратили имущество первой необходимости. В результате наводнения пострадало 152 объекта транспортной инфраструктуры, два объекта социальной сферы.

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В текущем году, по информации губернатора области Виктора Назарова, к ликвидации последствий паводка регион готов привлечь 56 пожарно-спасательных формирований МЧС, а также аварийно-спасательную службу: «На особом контроле находится подготовка к паводкоопасному периоду в Большеуковском, Исилькульском, Знаменском, Колосовском, Называевском, Тарском, Полтавском, Одесском, Тевризском и Усть-Ишимском районах области, где высок риск подтопления». Резервный фонд правительства Омской области в 2017 году составляет 50 млн рублей. На такую же сумму сформирован резерв материальных средств: газовые тепловые пушки, мотопомпы для перекачки воды, полевые кухни, цистерны для воды, 25 тыс. полипропиленовых мешков. Резервный фонд муниципальных районов составляет 42,6 млн рублей.