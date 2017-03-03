Кишинёв, 3 марта, 2017, 13:31 — ИА Регнум. «Соглашение о назначении ряда послов Молдавии в различных странах, первым результатом которого стал отзыв посла в Москве Дмитрия Брагиша, является первым открытым «договорняком» между недавно избранным молдавским президентом Игорем Додоном и властью в лице лидера Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка, контролирующего правительство и парламент», — заявил 3 марта в интервью ИА REGNUM политолог Александр Ангели.

Kremlin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

По его словам, налицо четкое распределение внешнеполитических ролей между «пророссийским» президентом и «проевропейской» властью: «Додон и социалисты пролоббировали своих послов в Москве и Минске, а западное направление — поле ответственности Плахотнюка и демократов. С этим согласились обе стороны. Правы оказались те, кто говорили, что Брагиш был отозван не вопреки, а именно по инициативе самого Додона».

«Такая внешнеполитическая двойственность только кажется промежуточной, переходной или неустойчивой конструкцией. На самом деле, это хорошо продуманная стратегия того, как морочить голову и западным и восточным «партнерам», обещая и говоря им то, что они хотят слышать, и ограничиваясь символическими вещами, ссылаясь на помехи в виде «пророссийского» президента или «проевропейского» правительства», — сказал эксперт.

Отозванного в результате всех этих закулисных манипуляций Дмитрия Брагиша, по словам Ангели, «немного жалко». «Он действительно стал заложником закулисных кишиневских интриг, как и молдавско-российские отношения в целом. Брагиш все-таки пытался как-то совместить противоречивые подходы правительства и нового президента Додона, участвовал в организации недавнего визита Додона в Москву. Но после дележа внешнеполитического пирога такие услуги больше не нужны. Давняя молдавская практика говорить одно на Западе, другое на Востоке получила институциональное закрепление и завершенность», — подвел итог Ангели.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта правительство Молдавии приняло решение отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша. Причины отзыва в правительстве и МИДе не назвали.

Президент Додон сначала не комментировал решение Кабмина, а затем сообщил, что обсудит эту тему с премьер-министром Павлом Филипом. По итогам их встречи было объявлено о соглашении, касающемся отзыва и назначения целого ряда глав дипмиссий.

Новым послом в России, согласно этой схеме, будет назначен нынешний советник президента Додона по внешней политике, депутат-социалист Андрей Негуца. На должность посла Молдовы в Белоруссии также будет выдвинута кандидатура, предложенная Додоном. Главами дипмиссий в США и странах ЕС станут выдвиженцы правительства и правящей Демпартии.