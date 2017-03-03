Ярославль, 3 марта, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Виктор Тамаров написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Яроблдума

Поводом для этого стал обвинительный приговор суда по статье «Злоупотребление полномочиями». Речь идет о событиях 2013 года, когда Тамаров был директором «Ярославской генерирующей компании», принадлежащей Правительству Ярославской области. За счет средств ЯГК, как установил суд, будущий депутат финансировал свою предвыборную кампанию. За злоупотребления Тамаров получил наказание в виде условного лишения свободы, и сразу же был амнистирован. Сейчас он считается несудимым.

Согласно закону, в случае вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении депутата, его полномочия прекращаются досрочно. Виктор Тамаров не стал ждать этого и сам написал заявление.

Виктор Тамаров был избран в Ярославскую областную думу от партии «Единая Россия» по округу, включающему в себя Борисоглебский, а также часть Переславского и Ростовского районов. Там теперь пройдут дополнительные выборы. Вероятно, это произойдет летом 2017 года.