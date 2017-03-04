Санкт-Петербург, 4 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум.



Очередь в магазин в Петрограде, февраль 1917 года

На улицах Санкт-Петербурга толпы людей из разных слоев населения требуют в продовольственных лавках выдачи хлеба.

Забастовки разрастаются. 19 февраля забастовали рабочие механической и котельной мастерских Путиловского завода, судостроительной верфи, Российской бумагопрядильной мануфактуры. Бастующие рабочие Путиловского завода избрали делегацию для предъявления требований администрации. Дирекция пригрозила уволить членов делегации. По всему заводу начались митинги.

На заседании в Госдуме выступал министр земледелия Риттих. Он утверждал, что если привоз хлеба в Петроград будет достигать таких же размеров, что и в последние два месяца, то положение продовольственного дела в городе можно считать вполне удовлетворительным.

Также Госдума пошла на уступки осужденным депутатам из социал-демократической фракции: им решили выдавать депутатское жалованье, поскольку формально они всё еще являлись членами думы.

Разгром хлебных лавок в Петрограде в феврале 1917

В Москве состоялось заседание Главного Комитета Союза Городов. На нем было принято решение поддержать протест Рабочей Группы, арестованной по решению Госдумы. Также поддержана идея Группы об устройстве собрания, объединяющего представителей общественных и рабочих организаций, а также законодательных учреждений.

Революционные события разворачиваются и вдали от двух столиц. На одном из крупнейших в стране Ижевском оружейном заводе еще с 14 февраля начались стачки. В инструментальной мастерской рабочих поднял большевистский активист Владимир Шумайлов. Первые их требования о повышении заработной платы были выполнены, однако затем с аналогичными требованиями выступили работники других мастерских. В Ижевск прибывали опытные рабочие активисты из Петрограда. К забастовке присоединились люди с частных фабрик Ижевска. Их новые требования включали увеличение зарплаты и сокращение рабочего дня.

19 февраля командующий заводом генерал Кудрявцев был вынужден закрыть завод, поскольку бастовало уже около 42 тысяч человек.

Общий вид пулелитейной мастерской во время работы

19 февраля в свет выходит 8-й номер иллюстрированного литературного журнала «Искры», посвященный 50-летию издательской деятельности Ивана Дмитриевича Сытина — «Друга книги». В номере, кроме Сытина, всё как всегда — война, лазареты, погибшие и живые герои.

«Искры» № 8 от 19 февраля 1917 года

Справка ИА REGNUM:

Владимир Шумайлов — рабочий, глава ижевской партийной организации РСДРП.

Союзы Городов — военно-общественные организации, созданные в 1914 году для помощи имперским властям в организации тыла для ведения Первой мировой войны. Состояли в основном из буржуазии и богатых помещиков. Сначала они занимались помощью больным и раненым, затем стали оказывать материальную помощь беженцам и выполнять заказы на военное обмундирование, снаряжение и вооружение. В 1915 году попытались повлиять на состав царского правительства, после чего оно запретило совместный съезд союзов, подозревая их в желании захватить власть. С 1916 планировали устроить переворот и установить новое министерство во главе с князем Георгием Львовым (главой объединения городских и земских союзов). Настаивали на продолжении войны.

Иван Дмитриевич Сытин — крупнейший русский издатель, просветитель, владелец «издательской империи». Он выпускал всё — от учебников и книг для детей до энциклопедий и собраний сочинений классиков художественной литературы, как популярные периодические издания вроде «Вокруг света» и «Искр», так и малоизвестные вроде «Правды Божией»; был владельцем общероссийской газеты «Русское слово».