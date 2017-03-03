Киев, 3 марта, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Сегодня, 3 марта, на Украине объявлено днем всеукраинского траура по восьми погибшим горнякам шахты «Степная» на Львовщине. Соответствующий указ накануне подписал президент Украины Петр Порошенко, передавало ИА REGNUM.

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Вчера аварийную шахту и больницу с травмированными горняками посетил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По словам премьера, на Украине потребности угольной отрасли в средствах защиты финансируются на 15−20%.

«Это наша трагедия, что в результате многолетнего недофинансирования многих важных сфер жизни сегодня гибнут и страдают люди. Годами и десятилетиями не вкладывались надлежащие средства ни в шахты, ни в дороги, ни в больницы, ни в объекты инфраструктуры, ни в социальную сферу. Как оказалось, потребности обеспечения средствами защиты в угольной промышленности финансируются на уровне 15−20%», — написал Гройсман на своей странице в Facebook 3 марта.

При этом Гройсман отметил, что на обеспечение безопасности горняков нужны небольшие деньги и пообещал лично решить этот вопрос. «Речь идет о нескольких десятках миллионов гривен в год дополнительно», — уточнил он.

«Случилась ужасная трагедия. Я сегодня здесь для того, чтобы выразить свои личные соболезнования семьям погибших и принять оперативно, именно здесь на месте, все решения, которые необходимы, чтобы позаботиться о семьях погибших. Главное, не только разобраться в том, что произошло, а сделать правильные выводы», — заявил Гройсман во время посещения травмированных горняков в больнице Львовщины.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, премьер пообщался с пострадавшими в чрезвычайной ситуации, а также врачами о состоянии госпитализированных.

Кроме того, министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что семьям шахтеров, которые погибли в результате взрыва на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь», выплатят по 160 тысяч гривен компенсации.

«Семьям погибших должно быть выплачено 160 тысяч гривен, или 100 прожиточных минимумов по состоянию на 1 января 2017 года — для трудоспособных лиц установлено 1600 гривен. Получается 160 тысяч на каждую семью, и 32 тысячи гривен, или 20 прожиточных минимумов на каждого иждивенца в этой семье», — сказал Рева.

Соответствующие выплаты на Украине проводятся из Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Отметим, по данным ГосЧС, по состоянию на утро 3 марта травмированных горняков перевели из больницы Червонограда во львовскую больницу. «В ожоговое отделение 8-й клинической больницы г. Львова с травмами и ожогами различной степени тяжести госпитализированы 20 человек, из которых 2 в тяжелом состоянии», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на шахте «Степная» приостановлены работы 133 и 134 лав, где произошел взрыв. Спасатели проводят работы по дегазации шахты и горных выработок. Специальная государственная комиссия расследует причины взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта во Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» произошел взрыв метана. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, непосредственно на аварийном участке — 34 человека. В результате аварии восемь горняков погибли, 26 были подняты на поверхность. По факту гибели горняков открыто уголовное дело. по данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, в результате взрыва погибли 11 шахтеров.