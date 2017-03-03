Нальчик, 3 марта, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Лавина сошла на северном склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии. Под снежными завалами оказались люди. По данным Следственного комитета по региону, двое из них погибли.

Сход лавины

ЧП случилось сегодня, 3 марта, около 12:00, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным спасателей, участок, на который сошла лавина, запрещен для катания.

Прибывшие на место ЧП спасатели извлекли из-под снега тела двух человек. Еще один пострадавший найден живым. По данным следственного комитета, спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Устанавливается точное число пострадавших.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Назначены судебно-медицинские исследования тел погибших.