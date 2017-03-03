Калуга, 3 марта, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в работе первого заседания Палаты городов — центров субъектов Российской Федерации Общероссийского конгресса муниципальных образований, проходившего в Государственной Думе РФ.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, 54 региональных столицы представляли более 70 человек из всех федеральных округов. Заседание палаты провели президент конгресса, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев и председатель палаты — мэр Хабаровска Александр Соколов.

В заседании также участвовали представители администрации президента России, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Минюста, Минэкономразвития и Минфина, делегаты от органов исполнительной власти субъектов России и профильные эксперты.

На встрече обсуждался опыт и проблемы благоустройства городских пространств, стратегического и территориального планирования и стратегического развития городов, поддержки территориального общественного самоуправления, эффективность государственного надзора и другие актуальные вопросы.

«Главы региональных столиц впервые собрались вместе на открытой площадке в Государственной Думе и обсудили самые наболевшие вопросы, — сказал Александр Иванов, — такие встречи очень важны не только для межмуниципального сотрудничества и обмена опытом, но и для выработки нашей консолидированной позиции и предложений по корректировке федерального законодательства».

Накануне заседания был проведен опрос членов палаты, выявлено около 180 проблемных вопросов муниципалитетов. Количество проблем объясняется тем, что региональные столицы являются «лицом субъектов Федерации» и до 90% своих бюджетов должны направлять на поддержание своих статусов.

Также участники встречи отметили низкий уровень собственных налоговых доходов муниципалитетов, что препятствует развитию социального обеспечения граждан и не позволяет муниципалитетам в полной мере поддерживать общественные инициативы. Кроме того были озвучены предложения по разработке правовых, финансовых и организационных мер для создания муниципальных служб охраны общественного порядка. Для решения проблем ветхого и аварийного жилья было предложено продлить действие Федерального закона № 185 на следующий бюджетный период

По итогам работы был принят ряд рекомендаций к федеральным властям по совершенствованию законодательства.