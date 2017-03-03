Москва, 3 марта, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении Мары Багдасарян о подделке документов будет рассмотрено Мировым судом Савеловского района Москвы 10 марта, сообщили в суде.

Juslex.ru Судья

Стритрейсершу обвиняют в использовании заведомо подложных документов — она предъявила судебному приставу фальшивый больничный лист, чтобы не идти на обязательные работы в ГБУ «Жилищник». Работы ей были назначены за невыплату штрафов за нарушение ПДД.

Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Багдасарян начнется в 1:00. По статье 327 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до 2 лет.

Дело будет рассмотрено в особом режиме с учётом раскаяния обвиняемой. Фальшивый больничный лист она предъявила 8 февраля. По данному факту была проведена проверка, а затем следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маре Багдасарян было назначено более сотни штрафов за нарушение правил дорожного движения, кроме того, девушка была приговорена к 15 суткам административного ареста и более чем 600 часам обязательных работ.

Обязательные работы Багдасарян отбывает в ГБУ «Жилищник» района Сокол. Однако с начала января она стала пропускать эти работы. 12 января этого года Багдасарян была арестована на 15 суток из-за пропуска обязательных работ.

Позже на заседании отец и адвокат Мары объяснили причины прогулов. Отбыв наказание в спецприемнике, она продолжила обязательные работы.