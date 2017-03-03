Ереван, 3 марта, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Участие России в урегулировании сирийского кризиса играет важную роль для предотвращения распространения терроризма во всем мире. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с председателем Национального собрания Армении Галустом Саакяном.

Parliament.am Вячеслав Володин и Галуст Саакян

«Пришло сообщение, что освобождена Пальмира, и когда мы говорим о Сирии, это крайне важно в вопросах борьбы с терроризмом, и Россия в этом направлении уже многое сделала», — сказал Володин.

«Распространение терроризма по всему миру составляет угрозу, и нужно бороться с терроризмом там, где начинается это зло», — добавил он.

Россия «делает все, чтобы победить терроризм во всех уголках мира, как бы далеко от наших границ они не находились», заверил Володин.

Напомним, 3 марта делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным находится с официальным визитом в Республике Армения.