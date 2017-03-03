Бишкек, 3 марта, 2017, 13:32 — ИА Регнум. «История киргизской государственности уходит своими корнями в глубину тысячелетий. И сегодня оживает память народа о некогда могучем государстве в Азии — Великом киргизском каганате, наполняются содержанием другие забытые страницы истории. Нашим поколениям выпала честь возрождения киргизской государственности», — заявил президент Алмазбек Атамбаев, поздравляя соотечественников с 25-й годовщиной со дня утверждения государственного флага Киргизии, пишет пресс-служба главы государства.

Киргизский флаг

По словам киргизского лидера, флаг Киргизии в последнее время все чаще поднимается на крупных международных политических, экономических, культурных, спортивных мероприятиях во всем мире.

«Это вызывает гордость за страну и поднимает патриотизм граждан. Мы показали высоту духа киргизстанцев, наши достоинство и стойкость. Доказали, что можем построить свободную и процветающую страну», — сказал он.

Также Алмазбек Атамбаев заострил внимание на том, что согласно оценкам ряда международных организаций, Киргизия находится в числе немногих стран с высоким уровнем свободы.

«Многие страны интересуются успешным опытом построения демократии в Киргизской Республике. Мы нашли свой путь. Есть народная мудрость, суть которой — объединение народа под одним знаменем. Уверен, что вместе мы будем укреплять государственность, оберегать единство народа и согласие, твердо идти по пути устойчивого развития страны и повышения благосостояния киргизстанцев», — подытожил президент.

ИА REGNUM напоминает, что эксперты Freedom House в докладе «Свобода в мире — 2017» назвали Киргизию единственным в Среднеазиатском регионе «частично свободным» государством, однако при этом они скептически отозвались о референдуме по вопросу о внесении ряда изменений в Конституцию, состоявшемся в этой среднеазиатской стране в конце 2016 года.

Между тем, некоторые другие международные правозащитные организации, такие как Amnesty International, регулярно критикуют Киргизскую Республику за недостаточное соблюдение прав человека, применение пыток и дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества. Одним из основных поводов для их недовольства стало решение киргизских судебных органов по делу Азимжана Аскарова — местного гражданского активиста, приговоренного к пожизненному лишению свободы за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.