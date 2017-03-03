Ереван, 3 марта, 2017, 13:24 — ИА Регнум. «Если Азербайджан доведёт ситуацию до войны, то для обеспечения безопасности народа Нагорного Карабаха, мы ни на секунду не остановимся, чтобы применить все имеющиеся в нашем арсенале возможности», — заявил на встрече с участниками собрания руководителей центрального аппарата МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Армения заявил президент Армении Серж Саргсян.

President.am Серж Саргсян и глава МИД Эдвард Налбандян на встрече в МИД Армении

Говоря о задачах, поставленных перед дипломатической службой Армении за рубежом и на различных международных площадках и деструктивной политики Азербайджана, противодействия шагам по созданию напряжённости в регионе, Саргсян подчеркнул, что Ереван и Степанакерт не хотят войны, между тем, в Баку давно на самом высоком уровне постоянно говорят о войне, увеличивают напряжённость на линии соприкосновения, героизируют тех солдат, чьи так называемые «подвиги» считаются военными преступлениями.

«Сегодня главным фактором сдерживания широкомасштабной войны в регионе является армянский солдат, который крепко стоит и чётко знает, за что борется и какую задачу решает», — сказал Саргсян.

На днях президент Нагорного Карабаха, говоря о возможном использовании тактических ракет «Искандер», которые размещены на территории Армении, являющейся гарантом безопасности Нагорного Карабаха, заявил, что присутствие такого оружия однозначно играет стабилизирующую роль в поддержании военно-политического баланса сил в регионе. «Причина тому — агрессивная и деструктивная политика официального Баку, «благодаря» которой сила, к сожалению, является самым действенным механизмом поддержания мира и стабильности в нашем регионе», — сказал Саакян в интервью gazeta.ru.

Между тем министерство обороны Нагорного Карабаха сообщает, что ситуация на линии соприкосновения ВС Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана остаётся напряженной.

По данным ведомства, противник 2 марта и в ночь на 3 марта около 145 раз нарушил режим перемирия, произведя в общей сложности более 2000 выстрелов из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«Наиболее интенсивные нарушения зарегистрированы на восточном и северо-восточном направлениях. На указанных направлениях азербайджанская сторона использовала минометы калибра 60 и 82 мм и гранатометы, в общей сложности 111 снарядов», — говорится в сообщении.