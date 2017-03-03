Йошкар-Ола, 3 марта, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Гидроэнергетики готовятся к половодью, которое в этом году ожидается достаточно высоким. На заседании в Марий Эл межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод энергетики в очередной раз напомнили, что строительство объектов без специальных защитных сооружений в зонах затопления и подтопления запрещено федеральным законодательством. Гидроэнергетики предупредили, что именно постройки в зоне прогнозируемого паводкового затопления могут больше всего пострадать в сильное половодье, и защитить их можно только при условии возведения инженерной защиты, сообщили ИА REGNUM на чебоксарской станции.

Чебоксарская ГЭС 2012 год. Подтопление в Кокшайске

В заседании рабочей группы при правительственной комиссии Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций участвовали представители Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты Марий Эл, администраций муниципальных образований, Верхне-Волжского бассейнового водного управления, МЧС, Гидрометцентра, Роспотребнадзора, организаций республики.

Представитель Росгидромета Марина Андреева сообщила, что за зимний период в Марий Эл выпало 1,5 нормы осадков. По прогнозам, выше среднемноголетних значений будет и количество осадков в марте. Весь месяц ожидается теплым, а в его первой декаде температура воздуха превысит норму на 7 градусов. Метеорологи надеются, что таяние снега будет постепенным и это снизит риски при пропуске паводковых вод.

Главный инженер Чебоксарской ГЭС Евгений Щегольков напомнил, какие сложности могут возникнуть при высоком и остропиковом половодье. Из-за эксплуатации в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо 68 м) станция испытывает дефицит свободной емкости около 5 км³. У ГЭС нет большой возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды в половодье. Вся вода, прибывающая к гидроузлу, пропускается практически транзитом, из-за чего при стремительном развитии паводковой ситуации и, как следствие, большом объеме холостых сбросов, уровень нижнего бьефа Чебоксарской ГЭС значительно повышается. Когда его отметка в створе гидроузла достигает 57,2 м (или при сбросных расходах более 14 200 м3/с), начинается подтопление жилого сектора в селе Кокшайск, расположенном ниже по течению. Так, в 2012 году из-за большого объема холостых сбросов уровень нижнего бьефа в створе достигал 57,78 м, и в результате оказались подтопленными около десятка домов.

«Но больше всего в сильное половодье могут пострадать строения, возведенные в зоне прогнозируемого паводкового затопления или пойме — территории, которая по определению периодически затапливается в половодье», — отметил Евгений Щегольков и предложил органам местной власти оценить возможные ситуации для принятия стратегических решений по защите территории и объектов, которые могут подтапливаться в половодье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, водное затишье привело к застройке ряда прибрежных территорий в Марий Эл, которые попадают в зону затопления при большой воде, что вызывает сильную обеспокоенность у гидроэнергетиков. В частности, ситуация в деревне Уржумка и селе Кокшайск Звениговского района Марий Эл, где активно осваиваются попадающие в зону подтопления участки возле рек. В Уржумке напротив старой части деревни стали появляться коттеджи — со слов жителей, за два года на некогда «чистом поле» построено более 100 домов. Между тем, старожилы вспоминают, как весной 1967 года река разлилась настолько, что жители другу к другу в гости не ходили, а плавали на лодках. В Кокшайске, который в отличие от Уржумки подтапливает довольно часто (в последний раз это было в 2012 году, когда оказались подтопленными более 10 жилых домов), распродаются участки уже на территории (полуострове), которую за последнее столетие не раз затапливало полностью.