Ереван, 3 марта, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Россия держит на постоянном контроле вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Армении Галустом Саакяном.

Government.ru Вячеслав Володин

«Вы знаете, насколько Россия относится к этому внимательно, и в рамках Венских договоренностей, и договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге», — сказал Володин, комментируя ранее поднятую в ходе дискуссии тему урегулирования в Нагорном Карабахе.

«Многое сделано, чтобы этот конфликт максимально урегулировать, чтобы не было напряженности в Закавказье», — указал он. «Думаю, что только таким образом и только по такому пути надо идти, чтобы снять в целом напряжение», — добавил Володин.

«Эта тема на постоянном контроле, мониторинге, учитывая, что такие вопросы не могут нас не беспокоить», — сказал спикер Госдумы.

В Армении придают большое значение роли России в урегулировании карабахского конфликта, заявил председатель Национального собрания Армении Галуст Саакян на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. «Мы придаем большое значение роли России в процессе урегулирования вопроса в качестве сопредседателя Минской группы», — сказал Саакян.