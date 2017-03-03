Париж, 3 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум.



G.Garitan Франсуа Фийон

Депутат Европейского парламента и член Республиканской партии Франции Надин Морано заявила 3 марта, что кандидат от её партии на пост главы Франции должен отказаться от участия в президентской гонке и помочь однопартийцам выбрать нового кандидата, сообщает Europe1.

«Я сказала ему об этом с настоящей болью в сердце, потому что он человек, который обладает нужным статусом, человек, у которого есть программа для Франции, который имеет опыт, который готов воплощать её [программу], чтобы вернуть нашу страну на путь процветания, однако я боюсь, что французы не позволят нам дойти до второго тура, — отметила она. — Это стало бы катастрофой».

"Если он станет президентом Республики, какими будут его пять лет у власти, поскольку в отношении его супруги может начаться уголовное преследование в течение этих пяти лет, а также поскольку все это может длиться на протяжении многих недель», — подчеркнула она.

По её мнению, ни лидер правой партии «Национальный фронт», ни бывший глава министерства экономики Эммануэль Макрон не должны стать президентом Франции. Так, Макрон «не обладает президентским статусом», что видно по его высказываниям, а также «отсутствию у него опыта». Тогда как избрание Ле Пен Морано считает вообще «невозможным».

"Я не хочу — для моих детей, моих внуков, для французов — схлопывания ЕС, я не хочу ухода в себя», — добавил она.

В свою очередь, Франсуа Баруэн, занимавший прежде пост главы министерства экономики, может, по убеждению Морано, заменить Фийона, который оказался втянут в скандал с фиктивным трудоустройством свой супруги.

«Франсуа Баруэн был министром. Сейчас он сенатор, председатель Ассоциации мэров Франции, он также является парламентарием, вице-президентом Национальной ассамблеи, он обладает талантом объединять», — заключила она.

Напомним, 1 марта, несмотря на то, что французское правосудие официально вызвало Франсуа Фийона на допрос 15 марта, бывший премьер-министр страны отказался снимать свою кандидатуру с выборов, мотивировав это тем, что не правоохранительным органам, а народу Франции решать, кому быть главой Елисейского дворца.