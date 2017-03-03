Вильнюс, 3 марта, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Система поддержки в сфере аренды жилья в Литве не способствует быстрому обеспечению жильем всех наиболее уязвимых лиц, а инвестиции в развитие социального жилья не решают проблему обеспечения жильем, показал аудит государственного контроля, проведенный в Министерстве соцзащиты и труда и самоуправлениях, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 марта, в Госконтроле Литвы.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

В 2012—2014 годах в развитие социального жилья государство инвестировало более 21 млн евро, самоуправления — еще 3,6 млн евро из средств своих бюджетов. На эти средства самоуправления приобрели около 900 социальных квартир, но их ежегодно получали только около 3% лиц, ожидающих своей очереди. На развитие фонда социального жилья в 2014—2020 годах выделено 49,9 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития, на которые предусмотрено приобрести 1150 социальных квартир, но и это не сможет удовлетворить потребности всех нуждающихся лиц — в очередях за жильем ждут еще более 12 тыс. лиц и семей.

Аудиторы обратили внимание на то, что на данный момент в стране нет четких установок, по которым можно было бы определить, каким группам лиц сложнее всего найти жилье самостоятельно, какие из них наиболее уязвимы. В общей очереди ждут все лица, получающие низкие доходы: молодые семьи, лица с ограниченными возможностями, дети, оставшиеся без родительской опеки, семьи, воспитывающие трех и более детей, трудоспособные лица. Все надеются получить социальное жилье, хотя они могут простоять в очереди от 20 до 30 лет.

Нынешняя система не поощряет молодые семьи и работоспособных лиц, получивших временное жилье, искать более высокооплачиваемую работу, потому что если их доходы и имущество превысят установленный минимум, они лишатся поддержки и квартиры, говорится в выводах Госконтроля. Аудит также показал, что социальным жильем могут пользоваться лица, которые вовсе не должны на него претендовать.

Самоуправлениям Литвы трудно контролировать всех, кто живет в социальных квартирах и не декларирует доходы, а также тех, кто получил жилье и уехал за границу, не задекларировав свой отъезд.