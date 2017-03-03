Ереван, 3 марта, 2017, 13:01 — ИА Регнум. В Армении придают большое значение роли России в урегулировании карабахского конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом заявил председатель Национального собрания Армении Галуст Саакян на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Пресс-служба Национального Собрания Армении Спикер парламента Армении Галуст Саакян (в центре)

«Мы придаем большое значение роли России в процессе урегулирования вопроса в качестве сопредседателя Минской группы», — сказал Саакян.

«Армения всегда поддерживала процесс мирного урегулирования, но всегда сталкивалась с деструктивной деятельностью Азербайджана», — отметил он.

Кроме того, парламентарий заверил, что «армянская сторона придает большое значение проведению мероприятий по формированию атмосферы взаимного доверия». «Не существует альтернативы мирному урегулированию», — подчеркнул Саакян.