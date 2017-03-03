Москва, 3 марта, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Российское военное ведомство не получало от американской стороны официальных обращений, касающихся четырех случаев опасного сближения самолетов НАТО и ВКС РФ 10 февраля. Об этом 3 марта заявил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Пентагон

«Никаких жалоб и обращений от Пентагона или лично генерала Уолтерса о каких-то опасных сближениях с участием российских самолётов 10 февраля к нам не поступало», — отметил Конашенков.

Представитель военного ведомства напомнил также, что все полеты российская авиация выполняет в строгом соответствии с международными правилами и нормами безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командующий ВВС США в Европе генерал Тод Уолтерс заявил о том, что 10 февраля 2017 года были отмечены четыре отдельных случая опасного сближения военных самолетов России и НАТО. При этом в трех инцидентах участвовали истребители Су-24 ВКС РФ, в одном — противолодочный самолет Ил-38.

Генерал добавил, что американская сторона пыталась выяснить подробности об инцидентах у России. Однако в таких случаях, отметил он, США получают не тот ответ, который нужен, либо не получают его вовсе.

При этом к опасным сближениям в воздухе могут приводить не только ошибки пилотирования, но и «умышленная линия поведения летчиков» ВКС РФ. Уолтерс отметил, что после 10 февраля других подобных ситуаций не отмечалось, и в целом за минувшие полгода их число стало меньше.