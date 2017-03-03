Пекин, 3 марта, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Управление лесного хозяйства провинции Цзилинь сообщило об одобрении проекта создания общенационального заповедника на территории провинций Цзилинь и Хэйлунцзян, граничащих с российским Приморским краем. Главной задачей сотрудников заповедника станет защита амурских тигров и леопардов, а также увеличение численности их популяции.

DavepapeBot Амурский тигр

«Создание подобного заповедника позволит улучшить защиту животных, находящихся на грани исчезновения, кроме того, заповедник станет отличной площадкой для расширения сотрудничества с нашими коллегами из России», — сообщил журналистам руководитель китайского отделения WWF Фань Чжиюн.

Как ожидается, национальный заповедник будет создан к 2020 году. Правительство провинции Цзилинь пообещало приложить все усилия для того, чтобы парк открылся к началу 2019 года.

Из-за чрезмерной вырубки леса в 1950-е годы на территории провинций Цзилинь и Хэйлунцзян сложилась катастрофическая экологическая обстановка, которая привела к снижению численности популяции диких хищников.

По состоянию на начало 2017 года, общая численность амурских тигров, проживающих на территории провинции Цзилинь, составила всего 27 особей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Департамент лесного хозяйства провинции Шэньси получил одобрение со стороны центрального правительства КНР на строительство национального заповедника панд. Будущий центр по охране и разведению бамбуковых медведей станет вторым после заповедника, созданного в Сычуани несколько лет назад.