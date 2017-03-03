Киев, 3 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум. 2 марта палата представителей США приняла бюджет Пентагона на 2017 год, который также определяет финансирование военной помощи Украине. В частности, документ предусматривает финансирование оборонного ведомства США на общую сумму $618,7 млрд, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Соединенные Штаты должны продолжать оказывать поддержку усилиям Правительства Украины в обеспечении безопасности в государстве; Государственной пограничной службе Украины, которая требует необходимого оборудования и технической помощи для обороны и мониторинга украинских границ, а также полной имплементации Минских договоренностей. Министерство обороны должно продолжать работу с украинскими военными, Нацгвардией и Госпогранслужбой с целью укрепления обороны и защиты границ от агрессии», — говорится в документе.

Также документ запрещает выделять финансирование на военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Конгрессу не представят доказательства того, что Россия прекратила «агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и стран-членов НАТО».

Кроме того, проектом оборонного бюджета США предусмотрено выделение Украине на военные нужды $150 млн. Отмечается, что Украина может получить финансовую помощь до 30 сентября 2017 года. Документ предусматривает, что средства могут быть направлены на «обучение, снаряжение, летальное оружие оборонительного характера, логистику и разведку».

В новом проекте закона Конгресса сказано, что «никакие средства из этих фондов не могут использоваться для поставок систем ПЗРК». За исполнение законопроекта будет отвечать Пентагон совместно с Госдепартаментом. Предлагаемый законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей Конгресса США. В дальнейшем его должен одобрить президент США.

В свою очередь, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов в комментарии «Обозревателю» отметил, что резкое сокращение военной помощи США Украине говорит о том, страна-союзник не собирается продолжать соблюдение финансовых обязательств своего предыдущего президента Барака Обамы.

«Я уже раньше говорил, что этих самых миллиардных траншей под гарантии американского казначейства на выпуск еврооблигаций, наверное, уже не будет. Но это уже и так просматривалось. Но сейчас речь идет о том, что администрация сокращает расходы по уже принятому бюджету. Это несколько неожиданно, и показывает, что Климкин (глава МИД Украины Павел Климкин) ездил в Пентагон без толку», — пояснил Толстов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 году в оборонном бюджете США на военную поддержку Украине закладывалось 350 млн долларов. «Сумма средств, которую предполагается выделить для предоставления помощи Украине, в том числе — летальных видов вооружений, в следующем бюджетном году увеличена до $350 млн. В аналогичном документе на 2016 год заложены $300 млн. Перечень видов помощи расширен путем включения в него средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины», — отметили в посольстве США.

Ранее, в 2016 году Украина получила от США $300 млн на поддержку программ безопасности и ВСУ.