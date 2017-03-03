Чебоксары, 3 марта, 2017, 12:42 — ИА Регнум. В Чувашии разбираются с инцидентом в аэропорту Чебоксар, где спортсмен-инвалид из Сургута спустился по трапу на руках, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В Минтрансе Чувашии заявили, что «спортсмен отказался от предложенных услуг по высадке публично», в Минспорте Чувашии принесли извинения. Сам спортсмен поясняет, что ему «была предложена не транспортировка, а услуги грузчиков».

Cap.ru, Минспорт Чувашии Открытие соревнований в Новочебоксарске

В настоящее время в Чувашии проходят первенство и Кубок России по спорту лиц с ПОДА (легкая атлетика). В этом году в соревнованиях, официально открывающих новый паралимпийский цикл, участвуют около 350 спортсменов из 39 регионов страны. Накануне старта в аэропорту Чебоксар, куда прибывали спортсмены, произошло ЧП: сообщалось, что «в связи с отсутствием специально оборудованного механизма для спуска людей с ограниченными способностями, один из пассажиров самолета, прибывший для участия в соревнованиях, самостоятельно спустился по трапу самолета». Всего на борту было пятеро спортсменов, четверо «из-за отсутствия специального трапа были перенесены из самолета работниками аэропорта на руках». Приволжским следственным управлением на ­транспорте СКР по данному факту была начата проверка.

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После инцидента Минтранс Чувашии опубликовал комментарий, заявив, что в аэропорту Чебоксар имеется «стандартная услуга» по транспортировке людей с ограничениями жизнедеятельности. «Сотрудники аэропорта предложили группе прибывших спортсменов (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) специализированное оборудование (кресло-коляска) сопровождающих, которые помогают при высадке пассажиров. Высадка группы спортсменов аэропортом была организована. Один спортсмен отказался от предложенных услуг по высадке публично, попросил предоставить иное специализированное оборудование, которое в настоящее время отсутствует у ООО «МАЧ» (в управление которой перешёл аэропорт, ИА REGNUM) — заявили в министерстве.

Выяснилось, что речь идёт о прошлогоднем чемпионе РФ, спортсмене-колясочнике из Сургута Замире Шкахове. «Я не отказывался от транспортировки, просто мне была предложена не транспортировка, а услуги грузчиков, которые грузят багаж. Грузчики — это не специально подготовленный персонал для работы с инвалидами. Я не могу передвигаться на руках людей, которых я не знаю и которые не знают ничего о моём здоровье. Я опасаюсь за свою жизнь и поэтому я не доверился предложенному способу», — прокомментировал спортсмен свою позицию. Его пояснения опубликовала газета «Грани».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Instagram появилась видеозапись, на которой инвалид первой группы спускается из самолёта без коляски, поскольку в аэропорту не был предусмотрен специальный трап. «Я не багаж, я живой человек», — возмущается он. Пока спортсмен спускался, он пояснил, что ему нахамил грузчик. При этом присутствовали сотрудники аэропорта и полицейский.

Первым и пока единственным, кто извинился перед спортсменом, стал министр спорта Сергей Шелтуков, который встретился с ним после открытия соревнований. И если в аэропорту в Чувашии инфраструктура оставляет желать лучшего, то о спортивной инфраструктуре спортсмены-инвалиды отзываются высоко. По данным Минспорта Чувашии, на нынешних соревнованиях сборная Ханты-Мансийского автономного округа является самой многочисленной (23 спортсмена), большая часть из которых приехала в Новочебоксарск заранее и провела здесь двухнедельные тренировочные сборы. Спортсмены отмечают, что ежегодно на протяжении четырёх лет мы приезжают в Чувашию на тренировочные сборы.