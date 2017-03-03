Киев, 3 марта, 2017, 12:26 — ИА Регнум.



Adriana M. Diaz Украинская армия

Вчера, 2 марта, в Донбассе зафиксировано обострение военной обстановки. Противоборствующие стороны применяли РСЗО «Град», артиллерию калибров 122 и 152 мм, танки, минометы калибрами 82 и 120 мм и весь спектр стрелкового вооружения. Об этом сегодня, 3 марта, информируют пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба «АТО», Совмина ДНР, источник в оперативном командовании Народной милиции ДНР и представители местных властей ДНР, передает ИА REGNUM.

Так, по словам главы администрации Петровского района Донецка Максима Жуковского, прошлой ночью в результате боевых действий на Петровке был поврежден один частный дом. «Ночью был поврежден один частный дом по улице Карнавальная, 36-б. Снаряд упал во двор, в результате чего, вылетели стекла. Пострадавших удалось избежать», — сказал Жуковский.

При этом о ночных обстрелах со стороны ВСУ сообщили в пресс-службе администрации Новоазовского района (юг Донетчины, под контролем ДНР). Разрушений и жертв среди мирного населения не зафиксировано.

В то же время в оперативном командовании ДНР отметили, что украинские силовики в ходе обстрелов Донецкой фильтровальной станции сбили беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ. «В 9:45 ВСУ открыли огонь по району ДФС. В этот момент в районе рынка «Господарь» вблизи станции ОБСЕ запустили беспилотник для оценки общей обстановки. В считанные минуты он был сбит украинской стороной», — сказал ДАН собеседник, добавив, что подобными действиями ВСУ целенаправленно сорвали инспекцию на ДФС.

«Инспекция на ДФС сорвана, ОБСЕ только что покинули ее территорию. Несмотря на все договоренности «режим тишины» со стороны ВСУ не соблюдается», — сказал источник.

Ранее пресс-служба Совмина ДНР проинформировала, что сегодня утром, 3 марта, саперы МЧС ДНР в сопровождении представителей ОБСЕ и СЦКК направились на Донецкую фильтровальную станцию для проведения разминирования территории. По предварительным данным, на территорию ДФС с украинской стороны также должны прибыть украинские специалисты в сопровождении представителей ОБСЕ и СЦКК для проведения аналогичных работ.

«Работы по разминированию Донецкой фильтровальной станции отменены в связи с активизацией боевых действий в данном районе. При этом представители ОБСЕ заявили, что не могут предоставить гарантии безопасности саперам МЧС ДНР, осуществляющим работы по разминированию ДФС», — говорится в сообщении.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала 18 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. По данным пресс-службы НМ ЛНР, украинские войска выпустили по позициям ЛНР более 200 снарядов и мин, «применив артиллерийские орудия калибром 152 мм, 120-мм и 82-мм минометы, СПГ, БМП-2, и стрелковое оружие».

При этом под обстрел попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Смелое, Молодежное, Логвиново, Калиново, Лозовое, Желобок, Березовское, Калиновка, Первомайск и Калиново-Борщеватое. «В результате обстрела украинскими войсками военнослужащий НМ получил тяжёлое ранение», — отметили в ведомстве ЛНР.

В свою очередь, 3 марта пресс-центр штаба «АТО» сообщает, что за минувшие сутки войска ДНР и ЛНР 116 раз обстреляли украинские позиции в Донбассе. В результате артобстрелов 15 военных ранило, семерых травмировало, один погиб.

Так, на Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 «Град» войска ДНР вели огонь в направлении позиций ВСУ в районе Водяного, из танка — в районе Гнутово, а из минометов обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Водяное и Гнутово.

Отмечается, что на Луганском направлении под обстрелы из 152-мм артиллерии попали украинские войска в Новозвановке и Лисичанске. Из минометов различных калибров ВС ЛНР обстреливали позиции ВСУ в Новоалександровке, Новотошковском, Новозвановке, Катериновке, Крымском и Малиновом.

В штабе «АТО» проинформировали, что на Донецком направлении украинские войска в Авдеевке, Новолуганском, Зайцево, Песках и шахте Бутовка были обстреляны из танка, 120-мм и 82-мм минометов. Из гранатометов обстреливались украинские позиции в районе Опытного, Песок и Каменки. Из БМП стреляли по Луганскому, а стрелковое оружие — по Майорскому и Невельскому.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что командование ДНР совместно с фондом помощи «Ни шагу назад» передали около 30 тысяч систем для переливания крови для нужд муниципальной городской больницы №2 в прифронтовой Горловке (под контролем ДНР). «ВС ДНР продолжают оказывать поддержку мирному населению. Сегодня оперативным командованием совместно с фондом помощи «Ни шагу назад» было передано около 30 тысяч систем для переливания крови в муниципальную городскую больницу №2 в Горловке», — сказал Басурин.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.». Ранее, 21 сентября 2016 года в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).