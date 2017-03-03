Волгоград, 3 марта, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Рабочий день губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 2 марта прошел в Москве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 3 марта, глава региона провел в российской столице ряд встреч и принял участие в заседании правительства Российской Федерации, где выступил с докладом о развитии агропромышленного комплекса региона.

Volganet.ru Андрей Бочаров

В ходе рабочей встречи с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым руководитель Волгоградского региона доложил вице-премьеру о подготовке к юбилею Сталинградской Победы, реализации инфраструктурных проектов и решении экологических задач. Было уделено внимание и продолжению реконструкции дорожной сети города и области.

Экология

Также губернатор доложил и об утвержденной на недавнем расширенном заседании экологического совета двухлетней программе первоочередных действий по минимизации негативного воздействия на окружающую среду региона. С учетом всех взаимосвязанных мероприятий, а также реализации экологических проектов предприятий в Волгоградской области в 2017−18 годах на решение природоохранных вопросов будет направлено почти 23 миллиарда рублей из бюджетных и внебюджетных источников.

Реализацию мероприятий Года экологии Андрей Бочаров обсудил с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем Донским. Глава природоохранного ведомства отметил, что регионом набран хороший темп работы. Взаимодействие с Волгоградской областью в рамках реализации федеральных программ будет продолжено.

Подготовка к юбилею разгрома фашистов под Сталинградом

Вопросы подготовки региона к юбилею Победы в Сталинградской битве обсуждались и на встрече губернатора с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, возглавляющим оргкомитет по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Андрей Бочаров доложил, как регион готовится к значимому для всей страны событию. В Волгоградской области разработана комплексная программа мероприятий, работа идет в графике. Предложения волгоградского региона переданы в российский оргкомитет для составления общего плана.

Дмитрий Рогозин сообщил, что заседание организационного комитета пройдет в Волгоградской области. Кроме того, в рамках указа президента РФ Владимира Путина, создана рабочая группа по подготовке к юбилею Сталинградской Победы, первое заседание которой состоится в ближайшее время.

Напомним, указ о праздновании 75-летия Победы советских войск в битве под Сталинградом президент России Владимир Путин подписал в конце февраля 2017 года. Торжественные мероприятия в честь Сталинградской Победы пройдут во всех регионах страны.

АПК

Предложение сделать программу мелиорации долгосрочной, сохранив объемы финансирования в течение пяти лет, губернатор Волгоградской области предложил на заседании правительства, где представил доклад о развитии агропромышленного комплекса региона.

По сравнению с прошлым годом федеральное финансирование мелиорации региона увеличено более чем в десять раз — до 480 миллионов рублей. В этом году будет построено шесть тысяч гектаров орошаемых участков. Мелиорация позволит перейти на интенсивный путь развития сельского хозяйства, волгоградский регион полнее раскроет свой аграрный потенциал, отметил Бочаров.

Глава региона также предложил рассмотреть возможность выделения дополнительных объемов льготного кредитования аграриев к началу осенних полевых работ, отметив востребованность этого механизма господдержки.

«Для Волгоградской области и, я думаю, для других регионов примерно с такими же климатическими зонами во время осеннего сева (а это 75% будущего урожая) это очень важно. Поэтому просим для этих целей рассмотреть возможность выделения дополнительных средств этого вида господдержки в весенних объемах, это составляет порядка 600 миллионов рублей», — сказал Андрей Бочаров.

По его словам, в Волгоградской области подготовка к сезонным полевым работам проходит в плановом режиме. Выполнен комплекс необходимых организационных и агротехнических мероприятий, создан и функционирует областной штаб. Запасы семян, удобрений, ГСМ достаточны для начала посевной.

В этом году посевные площади превысят три миллиона гектаров, в том числе озимые под урожай 2017 года занимают более 1,4 миллиона гектаров. Посевы после зимы находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Яровые культуры будут размещены по хорошо подготовленной осенью почве.