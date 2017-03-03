Ярославль, 3 марта, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации по Ярославской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), по факту избиения 57-летнего врача скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, в 23 феврале 2017 года вечером бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову на остановку общественного транспорта, расположенную на улице Спортивной города Ярославля, где обнаружили лежащую на земле 67-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения.

Медицинскими работниками было принято решение о ее госпитализации. По пути следования в больницу пациентка, находясь в салоне автомобиля, умышленно, из хулиганских побуждений нанесла врачу бригады скорой медицинской помощи удар кулаком в область головы.

Это уже 5 случай за 2 месяца, когда нападают на сотрудников «Скорой помощи», но впервые это сделала женщина, да еще в мужской праздник. Кстати, в это день был еще один случай нападения на «Скорую помощь», а 12 февраля хулиганы тоже отличились «дублем». Ярославцы за два месяца побили в прямом и переносном показатели прошлого года — тогда было зафиксирована 4 случая нападения на медиков.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала корреспонденту ИА REGNUM cтарший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.