Москва, 3 марта, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Турция по-прежнему лидирует на этапе раннего бронирования в продажах российских туроператоров: на это направление приходится до 50% продаж ведущих игроков рынка, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Cheap-trip.eu Турция. Пляж.

По данным туроператора, на первом месте по количеству уже проданных заездов — июнь, далее следуют май и июль. Отмечается также больше бронирований на сентябрь и даже на октябрь.

Стоимость недельного тура на двоих взрослых с проживанием в отеле 4* по системе «все включено» (перелет, проживание, трансфер, страховка) с заездом в середине мая стартует у компании TUI Россия от 26 тыс. рублей.

Цены на недельные туры в Турцию с заездом в середине мая и питанием по системе «все включено» начинаются от 13 тысяч рублей на человека за отель 4*.

Туроператоры отмечают, на сегодняшний день европейский турпоток в Турцию падает, российский — растет.

Читайте также: В 2017 году на пляжах Турции ждут 3−3,5 млн российских туристов

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции надеются, что в 2017 году туристический сектор восстановится благодаря активности российского рынка. По разным оценкам, в этом году на пляжах Турции ждут 3−3,5 млн российских туристов.

Читайте также: Российских туристов заманивают в Турцию рублем

Добавим, турецкие туроператоры назвали 2016 год самым провальными в своей истории. По данным муниципалитета Антальи, по итогам 2016 года количество туристов на курорте упало до уровня 2004 года. Для привлечения российских туристов Сбербанк и турецкий банк Denizbank собираются внедрить систему рублевой оплаты в секторе туризма и сельском хозяйстве для российских путешественников, посещающих Турцию.