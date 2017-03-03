Мурманск, 3 марта, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Мурманский областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный руководителю ООО «Невская строительная компания» Леониду Малютину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре. Напомним, он был признан виновным в совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

Normanlaw.ru Судья

«Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки по факту неисполнения государственного контракта в рамках реализации Федеральной целевой программы «Жилище», — напомнили в ведомстве. — В суде установлено, что Малютин, являясь единственным участником и фактическим руководителем общества, заключил с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Кольский научный центр Российской академии наук государственный контракт на сумму свыше 146 млн рублей на строительство жилого дома для молодых учёных».

При этом, как сообщало ИА REGNUM, согласно условиям контракта, на расчётный счет ООО «Невская строительная компания» были перечислены денежные средства в сумме более 105 млн рублей. Фактически строительная организация выполнила работы на сумму около 60 млн рублей, остальные денежные средства в сумме более 45 млн рублей были похищены осуждённым.

«Малютин вину в инкриминированном ему преступлении не признал, указав, что хищения денежных средств, принадлежащих Кольскому Научному Центру РАН, он не совершал, — сообщили в прокуратуре. — Между тем, его вина в совершении тяжкого преступления против государственной собственности в судебном заседании была доказана и подтверждена совокупностью представленных стороной обвинения доказательств. Осуждённый и его защитник обжаловали приговор суда в апелляционном порядке, настаивая на невиновности Малютина в совершении инкриминируемого преступления».

В итоге Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы Малютина и его защитника, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для отмены вынесенного приговора, оставив жалобы без удовлетворения. Как подчеркнули в прокуратуре, приговор суда вступил в законную силу.

Бизнесмена приговорили к 3 годам лишения свободы.