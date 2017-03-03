Мурманск, 3 марта, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В отношении ректора частного учреждения высшего образования «Международный институт бизнес-образования» (МИБО) завели ещё одно уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

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«По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемый, 1978 года рождения, используя свое служебное положение ректора, за денежные средства незаконно изготовил и предоставил диплом о высшем образовании лицу, которое фактического обучения в институте не проходило, — прокомментировали в ведомстве. — Данное преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Мурманской области».

Ранее стало известно, что ректор образовательного учреждения в Мурманске предстанет перед судом: как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый задолжал своим подчинённым зарплату в размере более 600 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, в ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб, причинённый преступлением, на сумму 300 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении ректора МИБО было направлено в Октябрьский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу в начале февраля.