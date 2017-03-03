Ташкент, 3 марта, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Флаг ООН

«В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам взаимодействия и отметили схожесть позиций по всем рассмотренным вопросам. Также были обсуждены приоритетные направления расширения двусторонних отношений на перспективу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за годы плодотворного сотрудничества такие инициативы Узбекистана, как формирование в регионе зоны, свободной от ядерного оружия, введение эмбарго на поставки оружия в Афганистан, создание контактной группы «6+2», продвижение глобальной повестки дня в области развития и вопросов преодоления последствий высыхания Аральского моря и многие другие, получили поддержку не только в рамках ООН, но и на международной арене.

Вместе с этим, Мирзиёев «призвал ООН более активно участвовать в происходящих в нашей стране и всей Центральной Азии процессах развития, а также совместно работать над решением насущных региональных проблем в сфере обеспечения безопасности».

В свою очередь, Мирослав Енча подтвердил готовность ООН и далее укреплять тесные контакты с Узбекистаном, а также развивать полномасштабное сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Узбекистан стал полноправным членом ООН 2 марта 1992 года. По данным МИДа, страна плодотворно сотрудничает с ООН и ее специализированными учреждениями по вопросам борьбы с современными угрозами и вызовами безопасности, стабилизации и реконструкции Афганистана, нераспространения оружия массового поражения (ОМП), решения экологических проблем, в частности, смягчения последствий кризиса Аральского моря, а также в сфере социально-экономического развития, защиты и поощрения прав человека.