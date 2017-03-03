Москва, 3 марта, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Рынок нефти будет следить за уровнем добычи в России и у других производителей нефти, не входящих в ОПЕК, и будет пробовать пробить отметку в 55 долларов за баррель. Для рубля это означает снижение курса до 60 рублей за доллар в ближайшую неделю, отмечает гендиректор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Цена фьючерсов на нефть давно отвязана от реальных объемов спроса и предложения, поэтому фактор роста запасов в США — это всего лишь эмоциональный повод для продаж в нефти. Уровень в 55 долларов за баррель Brent является неким базовым уровнем поддержки, к которому котировки возвращаются в случае неопределенности на рынке», — говорит он.

Сейчас таким фактором неопределенности выступает добыча нефти в России, полагает эксперт. «На фоне того, что OПЕК на 94% выполнила план по снижению объемов добычи, среднесуточная добыча нефти в России в феврале, по данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, составила 11,109 млн баррелей, что лишь на сотые доли процента ниже уровня января. Рынок будет следить за уровнем добычи в России и других производителях нефти, не входящих в OPEC, и будет пробовать пробить уровень 55 за баррель. Для рубля это означает снижение курса до 60 рублей за доллар в ближайшую неделю», — указывает аналитик.

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже 3 марта стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 55,25 долларов за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась также до 52,77 доллара за баррель.