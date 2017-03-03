Пекин, 3 марта, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провинции Шаньси сообщили о задержании гражданина КНР, обвиняемого в убийстве женщины, совершенном в 2001 г.

(сс) jarmoluk Перед судом

Как отметили в полиции, сразу после совершения преступления мужчина, чье имя не раскрывается в интересах следствия, начал скрываться от правосудия. Мужчина более 16 лет был в бегах, пока добровольно не сдался полиции 28 февраля 2017 г., пишет «Синьхуа».

Поиском убийцы занимались лучшие следователи, однако мужчина оставался неуловим для полиции. После добровольной сдачи мужчина заявил, что пришел в полицию из-за соображений совести.

Бывший беглец в сентябре 2001 г. нанес несколько ножевых ранений своей сожительнице, в результате которых та скончалась в больнице. По словам мужчины, убийство было совершено на бытовой почве.

В ближайшее время мужчине предъявят официальное обвинение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство общественной безопасности КНР опубликовало отчет, согласно которому с января 2016 г. в рамках кампании по поимке беглых преступников «Охота на лис-2016» было задержано 634 гражданина КНР, скрывающихся от правосудия за пределами Китая.