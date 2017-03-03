Москва, 3 марта, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Намерения американского конгресса в два раза уменьшить военную помощь Украине вполне обоснованы. Президент США Дональд Трамп заинтересован в увеличении расходов на собственную, а не на украинскую армию. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter.

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«В конгрессе США думают вдвое сократить военную помощь Киеву. Это было бы логично: Трамп намерен нарастить расходы на армию США, а не Украины», — сообщил Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США озвучил проект американского оборонного бюджета. На поддержку ВСУ, если документ будет утверждён, выделят $150 млн.

Уточняется, что выделяемые Вашингтоном деньги Киев должен израсходовать на обучение украинских военнослужащих, на приобретение снаряжения, разведку и на летальное оборонительное оружие.

Документ предполагает запрет на закупку Киевом переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Ранее, 2 марта, американский сенатор Джон Маккейн призвал Трампа оказать помощь Украине, чтобы она могла защитить себя от действий России.

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