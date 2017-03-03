Таллин, 3 марта, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Размер государственной дотации на школьные обеды в Эстонии вырастет с 2018 года с нынешних 78 евроцентов до одного евро из расчета на одного ученика в день его учебы. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на итоги заседания правительства. Таким образом в год государство будет тратить на питание одного школьника 175 евро в год.

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В текущем 2016/2017 учебном году государство выделило на обеды учеников около 19 млн евро, с 1 января 2018 года эта сумма составит 26 млн евро. По оценке Министерства образования, повышение пособия будет способствовать тому, что питание учащихся станет разнообразнее и качественнее. Нынешняя ставка уже давно не отвечает потребностям полноценного и сбалансированного питания, отметили в министерстве.

Последний раз госдотации на школьные обеды в Эстонии повышались в 2008 году.