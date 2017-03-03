Брюссель, 3 марта, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Североатлантический альянс открыт для политического диалога и улучшения отношений с Москвой. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет газета LeTemps.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы должны быть сильными, решительными, но мы продолжаем держать открытыми каналы политического диалога для улучшения отношений с Россией», — заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, военный альянс не стремится конфликтовать с Россией и не заинтересован ни в столкновениях, ни в новой холодной войне. Шаги НАТО носят лишь оборонительный характер.

Напомним, Столтенберг неоднократно от лица НАТО заявлял, что альянс не агрессивен в отношении России и руководство структуры заботится лишь об обороне. При этом НАТО наращивает силы. 17 февраля министры обороны стран Североатлантического альянса приняли решение об усилении военного присутствия в акватории Чёрного моря.

Читайте подробнее: Столтенберг: НАТО увеличит присутствие в Черном море

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Столтенберг заявил, что признание Москвой документов, выданных жителям ДНР и ЛНР, нарушает суверенитет Украины и наносит урон «хрупкому» перемирию в регионе. Он назвал донбассцев сепаратистами и призвал Россию приложить все усилия, чтобы заставить их выполнять обязательства по Минским договорённостям.