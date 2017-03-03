Столтенберг: НАТО держит открытыми каналы для диалога с Москвой
Брюссель, 3 марта, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Североатлантический альянс открыт для политического диалога и улучшения отношений с Москвой. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет газета LeTemps.
«Мы должны быть сильными, решительными, но мы продолжаем держать открытыми каналы политического диалога для улучшения отношений с Россией», — заявил Столтенберг.
По словам генсека НАТО, военный альянс не стремится конфликтовать с Россией и не заинтересован ни в столкновениях, ни в новой холодной войне. Шаги НАТО носят лишь оборонительный характер.
Напомним, Столтенберг неоднократно от лица НАТО заявлял, что альянс не агрессивен в отношении России и руководство структуры заботится лишь об обороне. При этом НАТО наращивает силы. 17 февраля министры обороны стран Североатлантического альянса приняли решение об усилении военного присутствия в акватории Чёрного моря.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Столтенберг заявил, что признание Москвой документов, выданных жителям ДНР и ЛНР, нарушает суверенитет Украины и наносит урон «хрупкому» перемирию в регионе. Он назвал донбассцев сепаратистами и призвал Россию приложить все усилия, чтобы заставить их выполнять обязательства по Минским договорённостям.