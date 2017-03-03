Москва, 3 марта, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Нефть марки Brent остается под давлением. Негативных настроений энергоносителю добавляют данные по запасам в США, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Показатель растет 8 недель подряд. Это свидетельствует о возможности глобального перепроизводства. Хотя в скором времени сезонные ремонты на НПЗ завершатся, а по мере приближения сезона отпусков в США начнется рост спроса на бензин. Поэтому падение Brent в район 54,70 стоит рассматривать как возможность для покупок в пределах диапазона», — пояснила Рогова.

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«Тем более, что энергоноситель продолжает получать поддержку со стороны новостей о выполнении соглашения по сокращению добычи в формате ОПЕК+. По предварительным оценкам в феврале показатель достиг 94%», — отметила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 2 марта нефть дешевела вчера весь день. Сегодня, 3 марта, «чёрное золото» пытается дорожать. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent поднялась на $0,09 (0,16%) — до $55,17 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI увеличилась на $0,08 (0,15%) — до $52,69 за баррель.