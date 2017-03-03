Киев, 3 марта, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Донбасс

Bjoern Schwarz Атомная электростанция

К вечеру 2 марта в ДНР и ЛНР фактически завершился процесс введения внешнего управления на частных предприятия украинской юрисдикции на заводах, предприятиях и других объектах. Данную информацию подтверждают главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

«Мы вводим наши администрации на всех предприятиях украинской юрисдикции и переориентируем свою экономику на Россию и другие страны», — заявил Плотницкий на совещании с заместителями председателя Совета министров ЛНР. Глава ЛНР поручил присутствующим довести до сведения жителей республики, что все рабочие места на предприятиях будут сохранены. «Я хочу, чтобы вы обеспечили социальной защитой всех рабочих, предприятия которых перешли под юрисдикцию республики», — уточнил Плотницкий.

Кроме того, 1 марта в эфире телеканала «Россия 1» глава ДНР Захарченко заявил, что Украина теперь оказалась в самом затруднительном экономическом состоянии, практически на грани выживания.

«На 97% предприятий, на которых мы собирались ввести внешнее управление, оно введено. Думаю, через четыре часа, будут все 100%. Чтобы предприятия перешли полностью в нашу собственность необходимо провести ряд юридических процедур. Это займет некоторое время. На сегодняшний момент мы будем полностью управлять этими предприятиями и готовить документы, чтобы они перешли в собственность ДНР… Мы забрали эти предприятия под свой контроль, в первую очередь, чтобы обеспечить экономическую безопасность нашего государства и населения. На сегодняшний момент почти на всех предприятиях осталось прежнее руководство. На всех предприятиях остались те коллективы, которые сейчас работают. Коллективы сами обезопасят свои предприятия от расхищения. Далее задача государства — запустить предприятия, потому что это наполняемость бюджета», — сказал Захарченко.

По его словам, экономика ДНР будет переориентирована на рынок России. «Обратите внимание, во времена Советского Союза наша продукция шла на юг России. Это те старые экономические связи, которые после развала Союза были разрушены. Восстановить эти связи, в принципе, возможно. Какие сроки — это второй вопрос. Я думаю, что в течение 1,5−2 месяцев мы это сделаем. Да, это тяжелая ситуация, не буду спорить. Я сам понимаю, что колоссальный труд, который придется сделать, но если мы встали на этот путь и защищаем с оружием родину, для нас это очередная битва, которую надо выиграть и мы ее обязательно выиграем», — прогнозирует Захарченко.

«Сейчас пошел отсчет. Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней — и государство практически перестанет существовать», — считает Захарченко.

В ДНР обещают, что введение внешних администраций на предприятиях украинской юрисдикции позволит республике получать налоги и даст возможность осуществлять социальные выплаты по обе стороны линии фронта, т. е. и на «украинском» Донбассе.

«Для нас введение временных администраций на предприятиях, работавших ранее под украинской юрисдикцией на территории ДНР — это жесткая, но вынужденная мера. Ей предшествовало грубое нарушение Минских соглашений со стороны Украины и, в частности, блокада, устроенная радикальными националистами. Теперь, вводя временную администрацию, мы будем получать налоги в бюджет Республики, и производить соцвыплаты по обе стороны от линии разграничения», — заявила председатель комитета по бюджету, финансам и экономической политике Народного Совета ДНР, депутат Марина Жейнова, которую цитирует пресс-служба парламента.

Украина

2 марта группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) Рината Ахметова прокомментировала национализацию своих предприятий в ДНР и ЛНР. «Группа СКМ всегда работала и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства, в том числе — наши предприятия на НКТ (неподконтрольных территориях). И никакое давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов. Мы обеспечиваем рабочими местами сотни тысяч людей в разных регионах страны — от Востока до Запада, в том числе и на временно не подконтрольных Украине территориях. Мы поставляем в дома миллионов украинцев тепло, электричество и газ», — напомнили в СКМ.

В корпорации напомнили, что с 2014 года предприятия расположенные в ДНР и ЛНР, уплатили более 10 млрд грн налогов в бюджет Украины. «СКМ — одно из немногих связующих звеньев между контролируемыми и неконтролируемыми территориями Украины. Даже несмотря на сложную политическую ситуацию в стране и военные действия, все активы Группы СКМ в полном объеме отчисляют налоги и сборы в украинский бюджет. Всего с начала конфликта на Донбассе Группа СКМ выплатила в государственный бюджет более 100 млрд грн налогов, 10% из которых обеспечили отчисления предприятий, работающих на НКТ. Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным «ДНР» и «ЛНР» — неприемлемым», — говорится в сообщении.

Примечательно, что 1 марта в сообщении корпорации «Метинвест» (входит в состав управляющей компании СКМ, принадлежит олигарху Ринату Ахметову) на Ирландской фондовой бирже отмечалось, что на территории ДНР и ЛНР находятся убыточные предприятия группы. В частности подчеркивалось, что совокупный убыток принадлежащих или контролируемых группой «Метинвест» активов, находящихся под угрозой экспроприации на неконтролируемой украинскими властями зоне «АТО», в 2014—2016 годах составил около $214 млн. «В случае любой такой экспроприации компания не ожидает от нее негативного воздействия на осуществление реструктуризации долга компании», — сказано в сообщении «Метинвест».

2 марта на пресс-брифинге генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин заявил о вооруженном захвате «Донбасс Арены» и тренировочной базы ФК «Шахтер» в Киршах.

«Если говорить о «Донбасс Арене», на данный момент все входы и выходы заблокированы вооруженными людьми. Технический персонал, офисные работники также не имеют возможности попасть на стадион. Возможен вход только в дежурную смену. Роль и задача дежурной смены — предотвращать, если вдруг возникнут, аварийные ситуации… Также 28 февраля вооруженные люди проникли на территорию СТБ «Кирша», вывели всех работников, опечатали все имущество, здания и сооружения, поставили свою охрану, и на данный момент база находится под полным контролем вооруженных людей. Если говорить об инфраструктуре футбольной Академии, которая находится сегодня в Донецке, там тренируется около 200 ребят. Также были неоднократные попытки контакта с нашими людьми, работающими на этих объектах, со стороны представителей самопровозглашенной республики с целью каким-то образом повлиять на работу данных объектов. К счастью, пока все нормально. Дети продолжают тренироваться. Но если на наши рабочие процессы будет какое-то влияние, естественно, мы будем вынуждены приостановить учебно-тренировочный процесс», — сказал Палкин.

При этом он прокомментировал бахвальство главы ДНР относительно включения иллюминации стадиона в Донецке. «Зажечь свет на «Арене» не трудно. И сделать это может каждый. Гораздо труднее, наверное, ее было построить. Кто ее построил, с какой любовью, и сколько сердца в это вложил — об этом, поверьте, знают и помнят не только в Донецке, в Донбассе и в Украине. Имя этого человека знает вся Европа и весь мир. Нажать на кнопку и включить лампочки — это не победа, это вообще ничего, это смешно. По-настоящему «Донбасс Арена» сияла, когда была переполнена болельщиками, когда на ней играл и побеждал «Шахтер». И засияет она опять только тогда, когда там, как и раньше, будет играть «Шахтер» с лучшими клубами мира для своих болельщиков. Когда там будет звучать гимн Лиги чемпионов. А пока «Шахтера» на «Донбасс Арене» нет, она не сияет. И не засияет, пока клуб не вернется домой. И то, что сейчас происходит в Донецке, болельщиков «Шахтера» и сотни тысяч людей, которые очень ждут команду домой, к этому моменту не приближает, а отдаляет», — сказал Палкин.

Официальный Киев в очередной раз заявил, что ДНР и ЛНР «действуют по указке Кремля».

«За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия. Обо всем этом шла речь во время переговоров с министрами иностранных дел Великобритании и Польши», — подтвердил ранее высказанную позицию Порошенко пресс-секретарь президента Украины Станислав Цеголко.

Кроме того, 2 марта назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выступил за разблокирование работы предприятий, которые страдают от железнодорожной блокады. «Мы должны разблокировать работу тех предприятий, которые работают там. Мы должны разблокировать работу предприятий, которые работают тут. Вопрос не в том, что эти предприятия принадлежат Ахметову или еще кому-то. Извините, там работают люди, которые получают зарплату, платят налоги, за счет которых мы содержим школы, госпитали, делаем инфраструктурные проекты», — сказал Жебривский на пресс-конференции в Краматорске (Донетчина, под контролем ВСУ).

Он назвал «прихватизацией со стороны РФ» введение внешнего управления на украинские предприятия Донбасса. «Все же понимают, что никакие Захарченко не могут управлять такими бизнесами, которыми являются металлургический комбинат и другие вещи. Это на самом деле комплекс — это уголь, кокс, металл, электроэнергия. Понятно, что эти люди не могут этим управлять. Так называемая «национализация» — это прихватизация России», — уточнил Жебривский.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Погранслужбы Украины Олег Слободян на брифинге 2 марта, ссылаясь на данные, полученные от жителей Донбасса, заявил, что среди новых «инвесторов» предприятий — в основном российские промышленные корпорации.

Кроме того, Слободян отметил, что решение «национализировать» украинские промышленные объекты поддерживают только около 15% сотрудников этих компаний. «В трудовых коллективах предприятий, которые подлежат «национализации», установлено, что только незначительная часть из них, около 15%, полностью поддерживают этот процесс и готовы к сотрудничеству», — констатировал главный пограничник Украины. Он также уточнил, что данные основаны на результатах мониторинга ситуации на 38 «национализированных» объектах.

Из-за экономической блокады Донбасса Украина вынуждена возобновить закупки угля в России, заявил в интервью «Радио Свобода» премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Я проводил большую встречу с украинскими металлургами — это 17% промышленного производства страны, 25% валютной выручки, это прочная сфера нашей экономики. И когда просто перекрыли путь к украинским недрам, сегодня металлурги говорят, что можно получить нужный им уголь из двух источников: это либо Америка, либо Россия… Блокада загоняет предприятия в то, чтобы покупать уголь в России», — сказал Гройсман.

Ранее, гендиректор металлургического комбината «Азовсталь» (входит в состав «Метинвест») Энвар Цкитишвили в ходе встречи с премьер-министром Гройсманом рассказал, что в связи с блокадой вынужден закупать уголь у Российской Федерации и США. «У нас за время с начала блокады комбинат «Азовсталь» потерял 3,6 миллиона долларов на подорожании сырья… Австралию мы рассматривали, но это еще дальше и еще дороже», — сказал менеджер.

Украинский дипломат, эксперт по международному и европейскому праву Вадим Трюхан считает, что «национализация» украинских предприятий в Донбассе связана с переходом России к новой фазе «агрессии против Украины». «Последствия блокады свидетельствуют о том, что РФ постепенно переходит в новую фазу своей агрессии против Украины. Понятное дело, что ни одно решение в так называемых ДНР и ЛНР не принимается без согласования с Кремлем. Национализация предприятий — это переход России к экономическому наступлению на Украину. Конечно, такой шаг как минимум приведет к тому, что эти предприятия не смогут платить налоги в бюджет Украины. Это негативно отразится на появившихся тенденциях к восстановлению ВВП, о росте я пока не говорю», — отметил Трюхан в комментарии изданию «Гордон».

По его словам, блокада территорий в настоящее время невыгодна именно Украине. «Думаю, сейчас блокада ударит именно по Украине. Хотя в то же время определенный урон будет нанесен и так называемым республикам. В частности, это касается потери рабочих мест местными жителями. Конечно, за время блокады российская сторона выработала для себя определенную стратегию. И мне кажется, что в первую очередь выгоду от этой ситуации получает именно Россия», — подчеркнул дипломат.

Подобной точки зрения придерживается первый президент Украины Леонид Кравчук. «Боюсь, что придет время, и жизнь людей в тех регионах будет намного хуже, потому что найти пути эффективного производства на заводах оккупированного Донбасса без рынка сбыта — нереально. Это будет трагедия для людей, которые живут на тех территориях», — рассказал Кравчук в комментарии телеканалу NewsOne.

В то же время экс-министр обороны Украины, представитель Украины в подгруппе по безопасности минской контактной группы по урегулированию в Донбассе Евгений Марчук призвал участников товарной блокады Донбасса блокировать украинские атомные электростанции, которые работают на российском топливе и дают почти 50% всей генерации электроэнергии. «Судя по всему, скоро придется вводить чрезвычайное положение на Госпредприятии «Энергоатом» и на всех атомных электростанциях Украины (почти 50% всей генерации электроэнергии) чтобы защитить их от блокировщиков. Ведь все они работают в основном на российских ТВЭЛах и отработанное ядерное топливо (не менее опасное, чем свежее) также за немалые средства отправляется на специальные хранилища в Россию», — заявил Марчук.

А блокада продолжается

Участники блокады ДНР и ЛНР перешли ко второму этапу своей акции — блокированию автомобильных дорог. Об этом 2 марта заявил начальник штаба экономической блокады Сергей Акимович в интервью «Громадському радио».

«После того как мы заблокировали практически весь железнодорожный трафик, мы переходим ко второму этапу — начинаем блокировать автомобильные дороги, по которым также провозится контрабанда. На сегодняшний день мы уже имеем четыре блока, они мобильны, не постоянны, так как они должны быть как можно ближе к линии разграничения. Поэтому есть случаи, когда мы устанавливаем редут, и начинается обстрел с той стороны», — рассказал Акимович.

По его словам, в отдельные регионы Донбасса больше не поступают украинские товары. «На данный момент не идет ничего, потому что мы перекрыли железнодорожные пути, а до того как мы заработали, туда шло все: и новогодние изделия, и средства для подрыва, и детонаторы, и дипломатическая почта. Начиная от носков и заканчивая станками и локомотивами. Оттуда шел уголь, руды, а также товары производства местных предприятий», — сказал он. Глава штаба блокады также отметил, что с территории Украины в ДНР и ЛНР шло большое количество металла и стали.