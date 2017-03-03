Пермь, 3 марта, 2017, 11:43 — ИА Регнум. В Перми за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения уволена медицинская сестра. Однако женщину не устроила формулировка в трудовой книжке. В суде медик намеревалась добиться изменение записи на формулировку «по собственному желанию». Однако получила отказ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Пермского края.

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Напомним, в октябре 2016 года случай в МСЧ № 9 краевого центра вызвал большой общественный резонанс и прогремел на всю Россию. Медики были настолько пьяны, что оказались не в состоянии оказать помощь поступившему онкобольному пациенту. После служебной проверки главврач больницы заявил, что работники, допустившие нарушение, уволены по ст. 81 подпункт 6 «б» Трудового кодекса РФ «…в связи с однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей, появлением на работе в состоянии алкогольного опьянения».

Однако, не согласившись с данным решением работодателя, медсестра обратилась в суд с иском об изменении формулировки увольнения «по собственному желанию» и взыскании компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав. «Между тем, данный факт грубого нарушения трудовой дисциплины нашел свое подтверждение и был засвидетельствован и задокументирован», — сказали в краевой прокуратуре.

В результате суд отказал истице в удовлетворении ее требований и признал законной формулировку увольнения «за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения».