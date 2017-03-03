Курган, 3 марта, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Число потребителей наркотиков в Российской Федерации не меняется на протяжении последних 5 лет и составляет 640 тыс. человек. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном заседании в Уральском федеральном округе.

Albert Matignon. Пробуждение от опиума. 1911

«Общее количество наркопотребителей в стране не меняется на протяжении последних 5 лет и составляет 640 тысяч человек», — сказал он.

При этом Патрушев добавил, что в последние годы на территории страны резко выросло число несовершеннолетних наркоманов.

«Настораживает значительный, на 60%, рост потребителей наркотиков из числа несовершеннолетних», — сказал секретарь Совета безопасности России.

По его словам, ситуация с употреблением наркотиков в России остается тяжелой.

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