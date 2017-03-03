Краснодар, 3 марта, 2017, 12:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае суд определит степень вины и решит дальнейшую судьбу предполагаемого виновника гибели двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 3 марта, на скамью подсудимых сядет слесарь ОАО «Абинскрайгаз». Обвинение ему предъявлено по ч.3 ст.238 УК РФ — «оказание услуги, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

Kuban.sledcom.ru Дом после пожара

Трагедия разыгралась в одном из домов в поселке Ахтырском. В материалах следствия сказано, что мужчина не только надлежащим образом провел профилактическое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в доме, но и не принял никаких мер, чтобы приостановить подачу газа.

Между тем, в доме имелся водонагреватель и отопительный котел, которые были самовольно подсоединены к газопроводу. Однако слесарь в фиктивном акте отчитался о якобы проведенной проверке.

В итоге халатность ответственного за безопасность привела к смерти двух человек. 34-летняя женщина и ее малолетняя дочь погибли 4 декабря, отравившись угарным газом из-за неправильной работы водонагревателя.

Следствие собрало достаточно доказательств вины работника газовой организации. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году от отравления угарным газом чуть не погибли четверо малолетних детей. Они попали в больницу в ноябре после пожара в одном из частных домов станицы Ивановской Красноармейского района. Детям в возрасте от одного года до пяти лет была оказана медицинская помощь. Возможной причиной возгорания могла стать неисправность телевизора.