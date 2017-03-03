Лондон, 3 марта, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала ясно понять, что сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства является ее личным приоритетом, сообщает Press Association.

Флаг Шотландии

Союз между Шотландией и Англией стал подвергаться проверке на прочность после того, как на референдуме о выходе страны из ЕС победили противники членства королевства в европейском блоке. Поэтому Тереза Мэй воспользуется своим визитом для демонстрации желания поддерживать и укреплять связи, объединяющие два государства.

Она встретится с первым министром Шотландии Николой Стерджен и возглавляемой ею Шотландской национальной партией, чтобы объяснить, что «политика — это не игра».

Тереза Мэй выступит на шотландской консервативной конференции в Глазго, что станет ответом на предложение Стерджен провести повторный референдум о независимости Шотландии.

Правительство Шотландии недовольно тем, что Лондон не желает разговаривать на языке компромисса и сотрудничества. «Где мы говорим на языке компромисса и сотрудничества, там мы слышим язык вестминстерского диктата», — подчеркнула Стерджен.

Напомним, в 2014 году в Шотландии состоялся референдум о выходе государства из состава Соединенного королевства, тогда около 55% граждан проголосовало против данного шага. Однако после Brexit настроения в Шотландии начали меняться, и правительство, возглавляемой Николой Стерджен, грозит провести повторный референдум, что не устраивает Лондон.